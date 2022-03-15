Как сообщает источник, громкий сиквел студии Paramount и Skydance в главной роли с Томом Крузом будет показан в Каннах в канун премьеры в День памяти, то есть до 30 мая 2022 года. Официальная премьера в мировых кинотеатрах намечена на 27 мая 2022 года.

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Paramount отказалась от комментариев, но слухи о том, что фильм появится на набережной Круазетта, нарастают. В этом году культовый фестиваль в Каннах проходит с 17 по 28 мая.

Однако Канны не станут мировой премьерой фильма "Лучший стрелок: Маверик". Это мероприятие давно планировалось провести в Сан-Диего, где снимался первый фильм.

Увидят ли новый фильм Тома Круза в России

Нет. Ведь 1 марта 2022 кинокомпания Paramount сделала официальное заявление о поддержке и сочувствии всех, кто пострадал в войне России против Украины. Детальнее на Кино 24. Плюс ко всему, у Канны в этом году не приглашены официальные российские делегаты. Хотя, ввиду высказанной поддержки художникам, выступившим против путинской политики агрессии, есть мнение, что они могут быть приглашены не официально.

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