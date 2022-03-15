Фильм Тома Круза "Топ Ган: Маверик" поедет в Канны: будет ли премьера в России
Источник:Hollywood Reporter
Самый ожидаемый боевик 2022 года с голливудской звездой Томом Крузом "Топ Ган: Маверик" поедет на Каннский международный кинофестиваль перед премьерой на широких экранах. Будет ли премьера в России, читайте на Кино 24.
Как сообщает источник, громкий сиквел студии Paramount и Skydance в главной роли с Томом Крузом будет показан в Каннах в канун премьеры в День памяти, то есть до 30 мая 2022 года. Официальная премьера в мировых кинотеатрах намечена на 27 мая 2022 года.
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Paramount отказалась от комментариев, но слухи о том, что фильм появится на набережной Круазетта, нарастают. В этом году культовый фестиваль в Каннах проходит с 17 по 28 мая.
Однако Канны не станут мировой премьерой фильма "Лучший стрелок: Маверик". Это мероприятие давно планировалось провести в Сан-Диего, где снимался первый фильм.
Увидят ли новый фильм Тома Круза в России
Нет. Ведь 1 марта 2022 кинокомпания Paramount сделала официальное заявление о поддержке и сочувствии всех, кто пострадал в войне России против Украины. Детальнее на Кино 24. Плюс ко всему, у Канны в этом году не приглашены официальные российские делегаты. Хотя, ввиду высказанной поддержки художникам, выступившим против путинской политики агрессии, есть мнение, что они могут быть приглашены не официально.
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Что известно о съемках "Лучший стрелок: Маверик"
- Еще в 2018 году в Сан-Диего начались первые съемки. В конце августа творческая команда из 15 человек снимали сцены в кабине экипажа;
- В феврале 2019 года должна была состояться премьера, но из-за COVID-19 ее перенесли. Дату каждый раз меняли, не раз;
- В апреле 2019 года съемки завершили;
- Во время съемок Том Круз производил опасные трюки и сам руководил истребителем. В мае поделился с поклонниками фотографией ко Дню лучшего стрелка.