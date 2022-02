Премьерный показ в фестивальном Zoo Palast состоялся 14 февраля и стал первой офлайн презентацией ленты. Об этом кино 24 сообщила пресс-служба фильма.

Как презентовали фильм "Клондайк"

На фестивале "Клондайк" представила команда фильма – режиссер Марина Эр Горбач, исполнительница главной роли Оксана Черкашина, продюсеры Мехмет Багадир Эр и Святослав Булаковский, актеры Олег Щербина и Артур Арамян, кастинг-директор фильма Татьяна Симон и художница по костюмам Виктория Филиппова.

К выступлению присоединились также исполнительный директор Берлинале Мариэтте Рисенбеек и председатель секции "Панорама", в которой, собственно, показали фильм, Михаэль Штутц. Он в своей речи назвал "Клондайк" "шедевром и мощным кинематографическим высказыванием".

Изображая 2014 год, "Клондайк" перекликается с современными событиями на украино-российской границе. Фильм является чрезвычайно важным и актуальным для Европы,

– прокомментировала ленту Рисенбеек.

Начала встречу режиссер Марина Эр Горбач со словами: "Вы увидите фильм об Украине, но я призываю вас подумать о Европе".

Интересный факт! После показа на фестивальной площадкой Zoo Palast зрителей встречали активисты с плакатами The film is over. The war is going on.

Что известно о программе "Панорама"

Это конкурсная программа Берлинале, которая фокусируется на наиболее актуальном международном кино. Кураторы описывают ее как подборку "определенно квирную, феминистическую, политическую – и в то же время такую, которая стремится мыслить вне этих категорий; программа всегда ищет что-то новое, смелое, нетрадиционное и дикое в современном кинематографе". Кроме этого, в рамках "Панорамы" присуждается фестивальный приз зрительских симпатий.

72-й Берлинский кинофестиваль продлится до 20 февраля.



Активисты с плакатами The film is over. The war is going on / Фото пресс-службы фильма

Чем поражает фильм "Клондайк"

"Клондайк" – новый фильм режиссера Марины Эр Горбач, созданный при поддержке Госкино в копродукции с Турцией. Мировая премьера ленты состоялась в программе World Dramatic Competition международного кинофестиваля "Сандэнс", где была отмечена премией за лучшую режиссуру.

Обратите внимание. "Клондайк" стал первым в истории игровым фильмом в программе главного фестиваля независимого кино в США.

Что известно о Марине Эр Горбач и творческой команде ленты

Марина Эр Горбач – украинский режиссер, сценаристка, продюсер и член Европейской киноакадемии. Выпускница Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого мастерской М. И. Мерзликина, а также школы режиссерского мастерства Анджея Вайды. "Клондайк" является четвертой полнометражной работой Марины ("Омар и мы", "Люби меня", "Рычание черных псов"), она также является автором сценария.



Марина Эр Горбач / Фото пресс-службы фильма

Оператором и сопродюсером "Клондайка" выступил Святослав Булаковский, основатель Украинской кинокомпании Kedr Film. Копродюсер ленты – Мехмет Багадир Эр и его продюсерская компания Protim V. P.

"Клондайк" 2021: смотрите тизер фильма

Международное признание "Клондайка"

В 2020 году кинопроект "Клондайка" одержал победу на международном конкурсе сценариев 12 Punto медиахолдинга TRT, который гарантировал телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" был представлен в секции Work in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе (Германия).

В мае 2021 лента стала одним из двух проектов, которые поддержало Министерство культуры и туризма Республики Турция в категории международной копродукции. В Украине проект фильма стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 миллионов 768 тысяч гривен.



Творческая команда "Клондайка" / Фото пресс-службы фильма