Прем'єрний показ у фестивальному Zoo Palast відбувся 14 лютого і став першою офлайн презентацією стрічки. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

Зверніть увагу Все заради любові: 5 захопливих історій кохання у фільмах про азартні ігри

Як презентували фільм "Клондайк"

На фестивалі "Клондайк" представила команда фільму – режисерка Марина Ер Горбач, виконавиця головної ролі Оксана Черкашина, продюсери Мехмет Баґадир Ер та Святослав Булаковський, актори Олег Щербина та Артур Арамян, кастинг-директорка фільму Тетяна Симон та художниця по костюмах Вікторія Філіпова.

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

До виступу приєдналися також виконавча директорка Берлінале Маріетте Рісенбеек та голова секції "Панорама", в якій, власне, показали фільм, Міхаель Штутц. Він у своїй промові назвав "Клондайк" "шедевром і потужним кінематографічним висловлюванням".

Зображуючи 2014 рік, "Клондайк" перегукується із сучасними подіями на україно-російському кордоні. Фільм є надзвичайно важливим та актуальним для Європи,

– прокоментувала стрічку Рісенбеек.

Зауважте Номінанти Оскара-2022 – "Лакрична піца" та "Белфаст" вийдуть в український прокат

Розпочала зустріч режисерка Марина Ер Горбач зі словами: "Ви побачите фільм про Україну, але я закликаю вас подумати про Європу".

Цікавий факт! Після показу під фестивальним майданчиком Zoo Palast глядачів зустрічали активісти з плакатами The film is over. The war is going on.

Що відомо про програму "Панорама" Це конкурсна програма Берлінале, яка фокусується на найбільш актуальному міжнародному кіно. Куратори описують її як добірку "виразно квірну, феміністську, політичну – й водночас таку, яка прагне мислити поза межами цих категорій; програма завжди шукає щось нове, сміливе, нетрадиційне і дике в сучасному кінематографі". Крім цього, у межах "Панорами" присуджується фестивальний приз глядацьких симпатій.

72-й Берлінський кінофестиваль триватиме до 20 лютого.



Активісти з плакатами The film is over. The war is going on / Фото пресслужби фільму

Чим вражає фільм "Клондайк"

"Клондайк" – новий фільм режисерки Марини Ер Горбач, створений за підтримки Держкіно у копродукції з Туреччиною. Світова прем'єра стрічки відбулася у програмі World Dramatic Competition міжнародного кінофестивалю "Санденс", де була відзначена премією за найкращу режисуру.

Зверніть увагу. "Клондайк" став першим в історії ігровим фільмом у програмі головного фестивалю незалежного кіно у США.

Що відомо про Марину Ер Горбач та творчу команду стрічки

Марина Ер Горбач – українська режисерка, сценаристка, продюсерка та членкиня Європейської кіноакадемії. Випускниця Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І.Карпенка-Карого майстерні М. І. Мерзлікіна, а також Школи режисерської майстерності Анджея Вайди. "Клондайк" є четвертою повнометражною роботою Марини ("Омар і ми", "Люби мене", "Гарчання чорних псів"), вона також є авторкою сценарію.



Марина Ер Горбач / Фото пресслужби фільму

Оператором та співпродюсером "Клондайку" виступив Святослав Булаковський, засновник української кінокомпанії Kedr Film. Копродюсер стрічки – Мехмет Баґадир Ер та його продюсерська компанія Protim V.P.

"Клондайк" 2021: дивіться тизер фільму

Цікаво "Аферист із Tinder" і "Крізь моє вікно": що дивилися українці на Netflix у лютому

Міжнародне визнання "Клондайку"

У 2020 році кінопроєкт "Клондайку" переміг на міжнародному конкурсі сценаріїв 12 Punto медіахолдингу TRT, який гарантував телевізійну трансляцію фільму в ефірі найбільшого турецького мовника. Також фільм отримав приз індустріальної секції Antalya Film Forum. У листопаді "Клондайк" було представлено у секції Work in Progress cocoWIP 2021 кінофестивалю у Котбусі (Німеччина).

У травні 2021 стрічка стала одним із двох проєктів, які підтримало Міністерство культури та туризму Республіки Туреччина в категорії міжнародної копродукції. В Україні проєкт фільму став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державне фінансування у розмірі 20 мільйонів 768 тисяч гривень.



Творча команда "Клондайку" / Фото пресслужби фільму