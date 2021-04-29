Документальная картина "Звезды на Земле" – это часть одноименного проекта, целью которого была разработка новой кинохудожественной методики для работы с детьми с особыми образовательными потребностями и, собственно, съемки этого процесса. Онлайн-премьера фильма состоялась сегодня, 29 апреля.

Как сообщили в пресс-службе фильма, за производство ленты и воплощение проекта взялась компания "Спокойной ночи". Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

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Сценарий и цель фильма-наблюдения "Звезды на Земле"

В течение 15 дней 16 детей на базе Львовского реабилитационного центра "Джерело" проводили занятия по актерскому мастерству, музыке, живописи, пластическому искусству, анимации, написанию сценариев и тому подобное. За ходом проекта следила квалифицированная психолог, которая по завершении оценила состояние детей: улучшились коммуникационные навыки, выросла уверенность в себе, повысилась инициативность, появились успехи в учебе. В группе 16 детей половина — нормотиповые, остальные — дети с медицинскими диагнозами и особыми образовательными потребностями (аутизм, синдром Дауна, пороки зрения и тому подобное).



Кадр из фильма "Звезды на земле" / Фото из Фейсбука проекта "Звезды на Земле"

Цель проекта "Звезды на Земле" – показать возможность совместного обучения и взаимодействия нормотипових детей и детей с особыми образовательными потребностями. Таким детям нужны не отдельные школы или классы, а качественное сотрудничество. Ведь до сих пор украинское общество воспринимает диагноз как приговор и вычеркивает аутистов и людей с синдромом Дауна из социальной жизни.

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Авторы проекта "Звезды на Земле"

Авторы проекта, кроме документального фильма, создали методическое пособие и видео, которые позволят проводить подобные занятия во всех украинских реабилитационных центрах.



Кадр из фильма "Звезды на земле" / Фото из Фейсбука проекта "Звезды на Земле"

Соавтором проекта и режиссером документального фильма является Снежана Гусаревич. Сама идея появилась у нее во время прошлогоднего локдауна, после просмотра фильма об американских ветеранах, которых лечили арттерапией. Снежане стало интересно, существует ли такой проект в Украине. Вместе с продюсером проекта Светланой Рудюк они довершили идею, сфокусировавшись на различных видах искусства для детей с особыми образовательными потребностями.

Снежана Гусаревич уже несколько лет успешно работает в украинской документалистике. В прошлом году она выпустила документальный полнометражный фильм NotAlone о сообществе взаимопомощи "Эмаус-дом", который занимается бездомными. Фильм получил специальную награду на 4-м Международном кинофестивале KharkivMeetDocs.

Светлана Рудюк является основательницей компании "Спокойной ночи", режиссером, сценаристкой и продюсером. Совсем недавно она представила документальную картину "Ваш Василий" о выдающемся украинском поэте и диссиденте Василии Стусе. Оператор киноленты – Таня Дудиник, с которой Снежана Гусаревич уже работала над игровым фильмом "Соль моря", который поднимает тему булинга в школе.

"Звезды на Земле" 2021: смотрите трейлер к фильму

Музыку к фильму написал музыкант Сергей Сидоренко, который сотрудничает с такими звездами украинского шоу-бизнеса: "Океан Эльзы", Монатик, "Аlyona Аlyona", Тина Кароль, Иван Дорн. Также он вместе с мастерами компании Yamaha разрабатывает музыкальные инструменты для людей с инвалидностью.



Кадр из фильма "Звезды на земле" / Фото из Фейсбука проекта "Звезды на Земле"

В рамках 15-дневного проекта дети создали анимационную ленту. Занимался этим процессом известный специалист по стоп-моушн анимации, владелец студии Ridni Родион Шуб. Каждый ребенок придумывал и разрабатывал собственного персонажа для анимационной сказки под руководством детской писательницы и сценаристки Кристины Венгринюк, преподавательницы по актерскому мастерству и художественной руководительницы детского инклюзивного театра Perfeco in Kilaba Ульяны Данилюк и мастеру по прикладному искусству Олеси Возницкой.

Человек, творец, художник – это личность прежде всего. Независимо от его диагноза. Дети, которые собраны здесь, на проекте, невероятно мотивированы: их желание учиться, создавать заложены с самого начала,

– рассказала Ульяна Данилюк.