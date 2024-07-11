В материале Кино 24 смотрите трейлеры и читайте описания сюжетов, которые помогут вам сделать правильный выбор. Выбирайте ленту и наслаждайтесь лучшим временем вместе с родными людьми.

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"Колдунья: Повелительница тьмы"

Прошли годы с того дня, когда колдунья Малефисента наложила чары на Аврору, создав легенду о Спящей Красавице. Сейчас девушка уже выросла, и ее возлюбленный Филипп сделал ей предложение. Наконец, Аврора по-настоящему счастлива. Однако ее крестная мать Малефисента не одобряет этот брак. Она не хочет, чтобы девочка, которую она воспитывала как родную дочь, связывалась с этими человеческими существами.

"Колдунья": Повелительница тьмы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мэри Поппинс возвращается"

В сером и мрачном Лондоне 30-х годов XX века явно не хватает немного красок и магии. Джейн и Майкл Бэнкс живут в уютном доме и воспитывают троих детей. Взрослые, заняты постоянными хлопотами, уже давно забыли, что такое мечтать и наслаждаться жизнью. Однако ситуацию решила изменить женщина, которая всегда приходит вовремя – Мэри Поппинс.

Когда-то она воспитывала Джейн и Майкла, а теперь пришло время принести немного магии в жизнь младших представителей семейства. Ее появление обещает вернуть в дом Бэнксов радость, фантазию и чудеса, напоминая всем, что мечты и магия всегда рядом, стоит только в них поверить.

"Мэри Поппинс возвращается": смотрите онлайн трейлер фильма

"Путь домой"

Белла и Лукас почти все в своей жизни делают вместе. Они играют, ходят на работу, гоняются за белками – просто Белла, очаровательная собака, является верной спутницей Лукаса. Между мужчиной и животным существует невидимая, но очень сильная связь. Белле трудно выдержать даже несколько часов без своего хозяина, она сразу начинает скучать.

"Путь домой": смотрите онлайн трейлер фильма

Однажды по нелепой случайности Белла оказалась за сотни миль от Лукаса. Она оказалась в совершенно другом городе и теперь не знает, как вернуться домой. Но эта преданная собака готова пройти сложный путь через дикую местность, столкнуться с множеством опасностей и сделать множество новых открытий. Ее связь с Лукасом – это все, что у нее есть, и эта связь дает ей силу и решимость найти путь домой.