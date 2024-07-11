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"Чаклунка: Повелителька темряви"

Пройшли роки з того дня, коли чаклунка Малефісента наклала чари на Аврору, створивши легенду про Сплячу Красуню. Зараз дівчина вже виросла, і її коханий Філіп зробив їй пропозицію. Нарешті, Аврора по-справжньому щаслива. Проте її хрещена мати Малефісента не схвалює цей шлюб. Вона не хоче, щоб дівчинка, яку вона виховувала як рідну дочку, зв’язувалася з цими людськими істотами.

"Чаклунка": Повелителька темряви": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мері Поппінс повертається"

У сірому та похмурому Лондоні 30-х років XX століття явно не вистачає трохи фарб і магії. Джейн і Майкл Бенкс живуть у затишному будинку на Черрі Трі Лейн і виховують трьох дітей. Дорослі, зайняті постійними клопотами, вже давно забули, що таке мріяти й насолоджуватися життям. Проте ситуацію вирішила змінити жінка, яка завжди приходить вчасно — Мері Поппінс.

Колись вона виховувала Джейн і Майкла, а тепер настав час принести трохи магії в життя молодших представників сімейства. Її поява обіцяє повернути в дім Бенксів радість, фантазію та чудеса, нагадуючи всім, що мрії та магія завжди поруч, варто лише в них повірити.

"Мері Поппінс повертається": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шлях додому"

Белла та Лукас майже все у своєму житті роблять разом. Вони грають, ходять на роботу, ганяються за білками – просто Белла, чарівна собака, є вірною супутницею Лукаса. Між чоловіком і твариною існує невидимий, але дуже сильний зв’язок. Беллі важко витримати навіть кілька годин без свого господаря, вона відразу починає сумувати.

"Шлях додому": дивіться онлайн трейлер фільму

Одного разу через безглузду випадковість Белла опинилася за сотні миль від Лукаса. Вона виявилася в зовсім іншому місті та тепер не знає, як повернутися додому. Але ця віддана собака готова пройти складний шлях через дику місцевість, зіткнутися з безліччю небезпек і зробити безліч нових відкриттів. Її зв’язок із Лукасом – це все, що в неї є, і цей зв’язок дає їй силу та рішучість знайти шлях додому.