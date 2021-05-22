Фэнтези, мелодрамы, кулинарные ленты: какие фильмы и сериалы рекомендует Дантес

На днях в своем инстаграме Владимир Дантес поделился списком любимых сериалов и фильмов, призвал читателей поддержать флешмоб и также рассказать о своем лучшем кино.

"Все пишут о фильмах и сериалах, ну и я туда же. Лучшее время, чтобы сохранить себе!", – обратился к своим поклонникам украинский певец и телеведущий Дантес.

К теме Андре Тан посоветовал фильмы и сериалы о моде, которые вдохновляют

"Вкус жизни"

О еде и отношениях

Год: 2007

Жанр: мелодрама, драмедия

Рейтинг IMDb: 6,3

Романтическая комедия рассказывает о шеф-поваре, который настолько ответственно и самоотверженно относится к приготовлению еды, что на все, что происходит вокруг, – никогда не обращает внимание. Но однажды он становится опекуном племянницы и все идет не по плану.

"Вкус жизни" 2007: смотрите трейлер

"Пряности и страсти"

Об индийской и французской кухне

Год: 2014

Жанр: драмедия

Рейтинг IMDb: 7,3

Молодой индийский повар Хассан Кадам в поисках счастья в Европе, устраивается в маленьком городке во французском Провансе и открывает там ресторан национальной индийской кухни. Но без боя ничего не происходит. Какой будет жизнь Хассана – смотрите в фильме.

"Пряности и страсти" 2014: смотрите трейлер

"Один день"

Трогательная легкая мелодрама

Год: 2011

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг IMDb: 7,0

Эмма Морли и Декстер Мэйхью познакомились 15 июля 1988 года. Они провели вместе лишь ночь и день, а потом разъехались. Эмма – в Лондон, Декстер – в Париж. Но на прощание они пообещали друг другу встречаться 15 июля каждый год – что бы ни случилось, куда бы ни забросила их судьба. С тех пор жизнь преподнесла им немало сюрпризов.

"Один день" 2011: смотрите трейлер

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"Девушка в тумане"

Здесь есть один классный саундрек

Год: 2017

Жанр: криминал, детектив, драма, триллер

Рейтинг IMDb: 6,8

Анна Лу пошла в церковь и не вернулась. Самое удивительное, что нет никаких следов убийства и самой жертвы. Никто не знает, куда пропала Анна. Через некоторое время за это дело взялся блестящий детектив Фогель. Вскоре после этих событий инспектор попадает в аварию. Фогель не помнит что случилось. Почему он попал в аварию, которая произошла и чья кровь у него на рубашке?

"Девушка в тумане" 2017: смотрите трейлер

Сериал "Тень и кость"

Netflix просто "подогнал" сериал фэнтези. Все, как в старые добрые времена, только снято круто!

Год: 2021

Жанр: фэнтези, боевик, приключения

Рейтинг IMDb: 7,8

В мире, разделенном на две части барьером вечной тьмы, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат находит в себе невероятную силу, которая может объединить страну. Но против нее – заговоры опасных сил. Бандиты, воры, убийцы и святые – в состоянии войны, и для выживания нужно больше, чем магия.

Сериал "Тень и кость" 2021: смотрите трейлер

"Почувствуй ритм"

Netflix. Сначала мне показался сильно тупым, банальным и предсказуемым фильмом, пока не понял мощный сарказм, скрытый сценаристами

Год: 2020

Жанр: драмедия, семейный

Рейтинг IMDb: 6,3

После провального прослушивания на Бродвее эгоцентрическая танцовщица неохотно возвращается домой в небольшой городок и соглашается тренировать группу юных неудачников для большого конкурса.

"Почувствуй ритм" 2020: смотрите трейлер

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Сериал "Невозможно поверить"

Не то чтобы он сильно легкий, но интересный

Год: 2019

Жанр: драма, детектив, криминал

Рейтинг IMDb: 8,4

После того, как девочка-подросток сообщает об изнасиловании, а потом отказывается от своих слов, две сотрудницы полиции решают выяснить всю правду.

Сериал "Невозможно поверить" 2019: смотрите трейлер

"Манк"

Биографический драматический фильм 2020 года режиссера Дэвида Финчера по сценарию отца Джека Финчера

Год: 2020

Жанр: биография, драмедия

Рейтинг IMDb: 6,9

Лента рассказывает о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн" 1941 года.

"Манк" 2020: смотрите трейлер

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"Суд над чикагской семеркой"

Ну просто очень крутой фильм, а еще и основан на реальных событиях, а еще и актеры – невероятные

Год: 2020

Жанр: триллер, история, драма

Рейтинг IMDb: 7,8

В фильме речь идет о реальных событиях 1968 года в Чикаго. Несанкционированный антивьетнамский "карнавал", который прервал съезд демократической партии, вылился в схватку с полицией – демонстранты бросались в полицейских камнями и получали ответ слезоточивым газом.

"Суд над чикагской семеркой" 2020: смотрите трейлер