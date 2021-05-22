Фэнтези, мелодрамы, кулинарные ленты: какие фильмы и сериалы рекомендует Дантес

На днях в своем инстаграме Владимир Дантес поделился списком любимых сериалов и фильмов, призвал читателей поддержать флешмоб и также рассказать о своем лучшем кино.
"Все пишут о фильмах и сериалах, ну и я туда же. Лучшее время, чтобы сохранить себе!", – обратился к своим поклонникам украинский певец и телеведущий Дантес.
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"Вкус жизни"О еде и отношениях
Год: 2007
Жанр: мелодрама, драмедия
Рейтинг IMDb: 6,3
Романтическая комедия рассказывает о шеф-поваре, который настолько ответственно и самоотверженно относится к приготовлению еды, что на все, что происходит вокруг, – никогда не обращает внимание. Но однажды он становится опекуном племянницы и все идет не по плану.
"Вкус жизни" 2007: смотрите трейлер
"Пряности и страсти"Об индийской и французской кухне
Год: 2014
Жанр: драмедия
Рейтинг IMDb: 7,3
Молодой индийский повар Хассан Кадам в поисках счастья в Европе, устраивается в маленьком городке во французском Провансе и открывает там ресторан национальной индийской кухни. Но без боя ничего не происходит. Какой будет жизнь Хассана – смотрите в фильме.
"Пряности и страсти" 2014: смотрите трейлер
"Один день"Трогательная легкая мелодрама
Год: 2011
Жанр: драма, мелодрама
Рейтинг IMDb: 7,0
Эмма Морли и Декстер Мэйхью познакомились 15 июля 1988 года. Они провели вместе лишь ночь и день, а потом разъехались. Эмма – в Лондон, Декстер – в Париж. Но на прощание они пообещали друг другу встречаться 15 июля каждый год – что бы ни случилось, куда бы ни забросила их судьба. С тех пор жизнь преподнесла им немало сюрпризов.
"Один день" 2011: смотрите трейлер
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"Девушка в тумане"Здесь есть один классный саундрек
Год: 2017
Жанр: криминал, детектив, драма, триллер
Рейтинг IMDb: 6,8
Анна Лу пошла в церковь и не вернулась. Самое удивительное, что нет никаких следов убийства и самой жертвы. Никто не знает, куда пропала Анна. Через некоторое время за это дело взялся блестящий детектив Фогель. Вскоре после этих событий инспектор попадает в аварию. Фогель не помнит что случилось. Почему он попал в аварию, которая произошла и чья кровь у него на рубашке?
"Девушка в тумане" 2017: смотрите трейлер
Сериал "Тень и кость"Netflix просто "подогнал" сериал фэнтези. Все, как в старые добрые времена, только снято круто!
Год: 2021
Жанр: фэнтези, боевик, приключения
Рейтинг IMDb: 7,8
В мире, разделенном на две части барьером вечной тьмы, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью, девушка-солдат находит в себе невероятную силу, которая может объединить страну. Но против нее – заговоры опасных сил. Бандиты, воры, убийцы и святые – в состоянии войны, и для выживания нужно больше, чем магия.
Сериал "Тень и кость" 2021: смотрите трейлер
"Почувствуй ритм"Netflix. Сначала мне показался сильно тупым, банальным и предсказуемым фильмом, пока не понял мощный сарказм, скрытый сценаристами
Год: 2020
Жанр: драмедия, семейный
Рейтинг IMDb: 6,3
После провального прослушивания на Бродвее эгоцентрическая танцовщица неохотно возвращается домой в небольшой городок и соглашается тренировать группу юных неудачников для большого конкурса.
"Почувствуй ритм" 2020: смотрите трейлер
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Сериал "Невозможно поверить"Не то чтобы он сильно легкий, но интересный
Год: 2019
Жанр: драма, детектив, криминал
Рейтинг IMDb: 8,4
После того, как девочка-подросток сообщает об изнасиловании, а потом отказывается от своих слов, две сотрудницы полиции решают выяснить всю правду.
Сериал "Невозможно поверить" 2019: смотрите трейлер
"Манк"Биографический драматический фильм 2020 года режиссера Дэвида Финчера по сценарию отца Джека Финчера
Год: 2020
Жанр: биография, драмедия
Рейтинг IMDb: 6,9
Лента рассказывает о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием фильма "Гражданин Кейн" 1941 года.
"Манк" 2020: смотрите трейлер
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"Суд над чикагской семеркой"Ну просто очень крутой фильм, а еще и основан на реальных событиях, а еще и актеры – невероятные
Год: 2020
Жанр: триллер, история, драма
Рейтинг IMDb: 7,8
В фильме речь идет о реальных событиях 1968 года в Чикаго. Несанкционированный антивьетнамский "карнавал", который прервал съезд демократической партии, вылился в схватку с полицией – демонстранты бросались в полицейских камнями и получали ответ слезоточивым газом.
"Суд над чикагской семеркой" 2020: смотрите трейлер