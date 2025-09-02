Кино о школе не просто переносят зрителя в школьный двор, но и приносят за собой приятные воспоминания и помогают детям найти позитив в период обучения. В материале Кино 24 – подборка теплых, интересных и увлекательных фильмов и сериалов о школе.

"Клуб "Завтрак" (1985)

События фильма происходят в 1984 году в вымышленном городке. Пятеро учеников, наказанных администрацией школы, должны провести субботу в библиотеке и написать сочинение под наблюдением ассистента директора. Когда тот отправляется в свой кабинет, они знакомятся и ближе и делятся своими секретами. Школьники волнуются, что не смогут быть друзьями, когда наказание завершится.

"Хор" (2009 – 2015)

Учитель испанского языка Уилл Шустер организует хор, занимающийся постановкой мюзиклов. Сначала в него принимают учеников, подвергающихся буллингу со стороны одноклассников. Но когда авторитет школы поднимается, к хору присоединяются и другие. Становясь командой, хористы борются с устаревшей и стереотипной системой, что делит учеников на "популярных" и "неудачников".

"Дрянные девчонки" (2004)

Главная героиня Кейди Гирон длительное время проживала в Африке вместе с родителями-зоологами. Впоследствии она вернулась в США и поступила в школу. Здесь царит множество различных правил, а ученики враждуют между собой. Кейди сразу привлекает внимание учеников, поэтому ее принимают в небольшую группу. Одна из девушек решает использовать Кейди, чтобы отомстить другой.

"Начальная школа Эбботт" (2021 – )

Сериал рассказывает о повседневной жизни учителей и учеников начальной школы "Эбботт". Они преданы делу, обожают свою работу и делают все ради того, чтобы их ученики достигли успеха в жизни. В частности, в центре сюжета – учительница Джанис Тинг, которая остается идеалисткой несмотря на все обстоятельства.

"Школа рока" (2003)

Скандальный гитарист Дьюи Финн обожает выходки и рок-н-ролл, но его выгоняют из коллектива. Мужчина оказывается в депрессии и долгах. Однажды он отвечает на звонок (который на самом деле был адресован не ему) и соглашается стать учителем музыки в частной школе. Впоследствии у него появляется еще один шанс вернуться на сцену, в чем ему помогает 9-летний ученик.

"Я никогда не..." (2020 – 2023)

В центре сюжета – 15-летняя Дэви Вишвакумар. После смерти отца она потеряла способность ходить на 3 месяца. После первого неудачного года в новой школе девушка стремится изменить свой статус. Поэтому в следующем году Дэви хочет справиться со своим горем, идентичностью, школьной жизнью и отношениями с окружающими.

