Кіно про школу не просто переносять глядача у шкільне подвір'я, але й приносять за собою приємні спогади і допомагають дітям знайти позитив у період навчання. У матеріалі Кіно 24 – добірка теплих, цікавих та захопливих фільмів і серіалів про школу.

"Клуб "Сніданок" (1985)

Події фільму відбуваються у 1984 році у вигаданому містечку. П'ятеро учнів, покараних адміністрацією школи, мають провести суботу в бібліотеці й написати твір під наглядом асистента директора. Коли той вирушає до свого кабінету, вони знайомляться та ближче та діляться своїми секретами. Школярі хвилюються, що не зможуть бути друзями, коли покарання завершиться.

"Хор" (2009 – 2015)

Вчитель іспанської мови Вілл Шустер організовує хор, що займається постановкою мюзиклів. Спершу до нього приймають учнів, що зазнають булінгу з боку однокласників. Та коли авторитет школи підіймається, до хору приєднуються й інші. Стаючи командою, хористи борються з застарілою та стереотипною системою, що ділить учнів на "популярних" і "невдах".

"Погані дівчиська" (2004)

Головна героїня Кейді Гірон тривалий час проживала в Африці разом з батьками-зоологами. Згодом вона повернулась у США та вступила до школи. Тут панує безліч різних правил, а учні ворогують між собою. Кейді одразу привертає увагу учнів, тому її приймають у невелику групку. Одна з дівчат вирішує використати Кейді, щоб помститися іншій.

"Початкова школа "Ебботт" (2021 – )

Серіал розповідає про повсякдення життя вчителів та учнів початкової школи "Ебботт". Вони віддані справі, обожнюють свою роботу та роблять все заради того, щоб їхні учні досягли успіху в житті. Зокрема, у центрі сюжету – вчителька Джаніс Тінг, яка залишається ідеалісткою попри всі обставини.

"Школа року" (2003)

Скандальний гітарист Дьюї Фін обожнює витівки та рок-н-рол, але його виганяють з колективу. Чоловік опиняється у депресії та боргах. Одного разу він відповідає на дзвінок (що насправді був адресований не йому) та погоджується стати вчителем музики у приватній школі. Згодом у нього з'являється ще один шанс повернутися на сцену, в чому йому допомагає 9-річний учень.

"Я ніколи не..." (2020 – 2023)

У центрі сюжету – 15-річна Деві Вішвакумар. Після смерті батька вона втратила здатність ходити на 3 місяці. Після першого невдалого року у новій школі дівчина прагне змінити свій статус. Тому в наступному році Деві хоче впоратися зі своїм горем, ідентичністю, шкільним життям та стосунками з оточенням.

