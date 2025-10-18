У 2025 році вийшло чимало детективних історій, які або вразили сюжетом, або розчарували закінченням. На Кіно 24 рекомендуємо поглянути на п'ять фільмів, які точно не залишать вас без емоцій.

"Зброя"

Одного разу 17 учнів, які навчаються в одному класі, тікають зі своїх домівок у невідомому напрямку і не повертаються. До школи приходить лише один юнак – Алекс, який не розуміє, куди зникли його однокласники. Поліція заходить у глухий кут, а батьки зниклих дітей звинувачують в усьому класного керівника. Та жінка не здається і намагається відшукати своїх учнів.

"Зброя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Поверни її мені"

17-річний Енді намагається оформити опіку над молодшою зведеною сестрою після смерті батька. Дітей тимчасово забирають до названої матері у заміський будинок, яка декілька років тому втратила рідну доньку. Та Енді вдалось встановити страшну правду про нову родину…

"Поверни її мені": дивіться онлайн трейлер фільму

"Операція "Чорний кейс""

Агентка спецслужб отримує завдання проникнути в злочинну організацію, використовуючи підроблену особистість. Вона опиняється на межі між правдою та вигадкою, де кожен крок може стати останнім. А її чоловік також постає перед випробуванням: бути вірним своєму шлюбу чи своїй країні.

"Операція "Чорний кейс"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Клуб убивств по четвергах"

У будинку для літніх людей проживають троє найкращих друзів. Один із них – агент Мі-6 у відставці. Кожного четверга вони розслідують старі та нерозкриті злочини. Та одного разу вони отримують реальну справу – місцевого забудовника знайшли мертвим. Чи вдасться літнім детективам впоратись з таким викликом?

"Клуб убивств по четвергах": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жінка з каюти №10"

Лондонська журналістка-розслідувачка Лора Беклок вирушає у відпочинок. Вона стає пасажиркою яхти "Аврора". Та пізно вночі жінка чує крики та начебто звуки боротьби з каюти №10. А пізніше побачила, як тіло впало за борт. До слів очевидиці ніхто не ставиться серйозно, тому вона сама береться за розслідування цієї справи, наражаючи власне життя на небезпеку.

"Жінка з каюти №10": дивіться онлайн трейлер фільму

