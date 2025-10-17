У матеріалі Кіно 24 читайте про 3 чуттєві мелодрами, які варто подивитися. Влаштуйте собі кіновечір цієї п'ятниці, щоб нарешті відпочити після роботи.

Теж цікаво Не тільки "Гаррі Поттер": 5 популярних фільмів, які найчастіше передивляються восени

Добірка чуттєвих мелодрам

"Форрест Гамп" (1994)

Через вроджені вади Форрест Гамп носив ортези на ногах. До того ж інтелектуальні здібності хлопчика не були високими, тож з нього часто насміхалися однолітки.

Минають роки й Форест стає частиною збірної All-American, адже чудово грає у футбол. У 1966 році він закінчує коледж, поповнює лави армії США і відправляється проходити службу до В'єтнаму. У житті Гампа стається багато неймовірних подій, він також знайомиться з історичними постатями й зірками шоубізнесу.

"Форрест Гамп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вічне сяйво чистого розуму" (2004)

Коли винайшли машину, яка дозволяє позбутися спогадів, Джоел і Клементина вирішують це зробити. Однак чоловік пам'ятає їхні почуття. Він розуміє, що обожнює жінку, тому хоче, аби кохана згадала минуле.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться онлайн трейлер фільму

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Пам'ятай мене" (2010)

Переживши особисту трагедію, Тайлер намагається знайти сенс у житті. У героя складні стосунки з родиною, він почувається самотнім. Аж раптом хлопець зустрічає Еллі, яка також пережила горе.

Це історія про любов, спокуту і прийняття болю, що тягнеться з минулого.

"Пам'ятай мене": дивіться онлайн трейлер фільму

Зауважимо! Якщо ви любите історичні фільми – переходьте за посиланням.