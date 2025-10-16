Осінь це також період ностальгії та час, коли хочеться сповільнитися та насолоджуватись прохолодною порою року. Для багатьох вона асоціюється з "Гаррі Поттером", але є й інші фільми, які хочеться передивитися восени, пише Кіно 24.

Дивіться також 4 історичні фільми, які має побачити кожен

"Сімейка Аддамсів"

Чорна комедія розповідає про дивакувату й моторошну родину Аддамсів. Та попри всю їхню незвичність, вони люблять свою родину. Наприклад, Гомес дуже сумує за своїм братом Фестером, який зник безвісти багато років тому. Та коли чоловік нарешті з'являється на порозі сімейного дому, щось починає йти не за планом.

"Сімейка Аддамсів": дивіться трейлер онлайн

"Практична магія"

Фентезійна драма розповідає про сестер Саллі та Джилліан, які походять з древнього роду відьом. Та на їхню долю випало прокляття: будь-який чоловік, який закохається в Овенсів, загине. Після чергової трагічної аварії за участі бойфренда Джилліан, сестри випадково його воскрешають. Темні наслідки цих подій наближаються.

"Практична магія": дивіться трейлер онлайн

"Коли Гаррі зустрів Саллі"

Романтична комедія підіймає вічне запитання: чи можуть чоловіки та жінки бути друзями? Гаррі та Саллі товаришують вже 12 років. Та раптом їхні дружні почуття перетворюються на щось більше. У фільмі роздумують про стосунки, їхній розвиток та складнощі.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер онлайн

"Сутінки"

Юна дівчина Белла переїжджає до батька та приходить у нову школу, де зустрічає загадкового і вродливого Едварда Каллена. Ця родина вважається елітою в містечку. Та попри стереотипи, Белла й Едвард закохуються одне в одного. Однак хлопець приховав від дівчини секрет, що може її відштовхнути.

"Сутінки": дивіться трейлер онлайн

"Розумник Вілл Гантінг"

Зворушлива драма розповідає про Вілла Гантінга – розумного прибиральника з геніальним інтелектом, але проблемним характером, який працює у Массачусетському технічному інституті. Після нападу на поліціянта Вілл уникає ув'язнення. Все завдяки професору Ламбо, якому він обіцяє вивчати математику та ходити на терапію до психолога.

"Розумник Вілл Гантінг": дивіться трейлер онлайн

Раніше ми розповідали про легкі українські фільми, які допоможуть розслабитися після важкого дня.