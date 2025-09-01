У таких випадках виручає кінематограф. На стримінговій платформі Netflix можна знайти безліч фільмів та серіалів про школу та навчальну атмосферу. У матеріалі Кіно 24 дивіться таку підбірку та обирайте свого фаворита.

Радимо Для осіннього настрою: моторошний серіал на Netflix, який прикрасить атмосферний вечір

Які фільми подивитись підліткам на Netflix?

"Школа року"

Це комедійний фільм з високим рейтингом, прем'єра якого відбулась у 2003 році. Історія про свободу, якої так прагнуть усі школярі.

За сюжетом, гітарист-невдаха потрапляє в школу і прикидається вчителем. Несподівано для всіх він перетворює свій клас на рок-гурт. Як відомо, рок – це музика свободи, драйву і незалежності. Цей "вчитель" подарує учням неоціненний урок про те, як важливо досягати своїх мрій.

"Школа року": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невідомий номер: Шкільний кетфішинг"

Це документально-кримінальна стрічка 2025 року. Прем'єра відбулась 29 серпня. Історія розгортається навколо дівчини підліткового віку і її хлопця. Вони починають отримувати вульгарні й глузливі повідомлення. Ніхто із них не розуміє, від кого ці сповіщення. Фінал історії змушує глядачів заціпеніти: документальний фільм розкриває приголомшливу правду, якої ніхто не очікував.

"Невідомий номер: Шкільний кетфішинг": дивіться онлайн трейлер фільму

До речі, актори фільму "Батьківські збори" вразили архівними фото та спогадами зі школи. Дивіться – за посиланням.

"Школа добра і зла"

Ще одна американська кіноісторія, яку можна подивитись на Netflix – це стрічка "Школа добра і зла". Фільм вийшов у світ 19 жовтня 2022 року. Стрічка розповідає про найкращих подруг, які опинились по різні сторони барикад у магічній школі. В умовах сучасної казки дівчата навчаються балансувати між добром і злом.

"Школа добра і зла": дивіться онлайн трейлер фільму

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше"

Це легка мелодраматична комедія, прем'єра якої відбулася у 2018 році. Історія розповідає про шкільне життя Лари-Джин, яке несподівано перевертається з ніг на голову. Річ у тому, що хтось відправляє любовні листи п'ятьом хлопцям, які подобаються дівчині.

"Усім хлопцям, яких я кохала раніше": дивіться онлайн трейлер фільму

Їх ніхто не мав побачити, однак всі ці адресати отримали свого листа. Тепер Лара-Джин опинилась у вкрай незручному становищі.