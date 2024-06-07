Все события полностью бесплатные, но необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля. Редакция Кино 24 пообщалась с теми, кто напрямую причастен к нынешнему Чилдрен Кинофесту. В этой статье узнаете, кто стал главными изюминками фестиваля по версии его создателей.

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Денис Иванов, генеральный директор Чилдрен Кинофеста.

"Королевство Кенсуке"

Майкл, 11-летний мальчик, попадает в шторм во время кругосветного путешествия с семьей. Вместе со своей верной собакой он оказывается на отдаленном острове, где встречает загадочного человека, по имени Кенсуке. Тот становится мальчику наставником и другом. Вместе они борются с браконьерами, угрожающими островной фауне, в частности орангутангам, которых Кенсуке считает своей семьей.

Лента "Королевство Кенсуке" – невероятный анимационный о мальчике, который по досадному случаю оказался один со своей собакой на диком острове в Тихом океане. Картину уже можно считать гитом: в озвучивании оригинальной дорожки участвовали знаменитые Киллиан Мерфи и Салли Хокинс, а у себя на родине – в Великобритании – она получила несколько призов Анимационной премии,

– говорит Денис Иванов.

Артур Логай, актер театра и кино, певец, Почетный посол 11-го Чилдрен Кинофеста.

"Невероятное путешествие на Северный полюс"

Фильм о том, как судьба свела известного итальянского инженера с бездомной собакой, по имени Титина, которая стала его верной спутницей. Когда мужчине выпадает возможность отправиться в экспедицию к Северному полюсу на дирижабле собственной конструкции, он решает взять с собой и свою четвероногую подругу. Впереди их ждет увлекательное, но полное опасностей путешествие, которое может увенчать их имена славой или завести в ледяные объятия арктических просторов.

"Мы с моими сыновьями обязательно посмотрим "Невероятное путешествие на Северный полюс". Это лента из специальной онлайн-программы "Когда еще звери говорили". Это подборка хитов предыдущих фестивалей, посвященная животным. "Невероятное путешествие на Северный полюс" основана на реальных событиях и рассказывает о Руаля Амундсена - знаменитого путешественника и исследователя, а также инженера Умберто Нобиле. Поэтому это будет не только развлечение, но и познавательный опыт. Вижу, что лента рекомендована для просмотра от 6 лет, но я не думаю, что это будет проблема для Левы, которому 5: судя по трейлеру, анимация очень приятная и нежная", – подытожил Артур.

Илья Дядик, программный директор Чилдрен Кинофеста.

"Окейдякбувай"

Джейми и Иман, юные ученицы школы для детей с нарушениями слуха, решают сбежать из учебного заведения, чтобы осуществить трогательную миссию – посетить больную бабушку одной из подруг. Это спонтанное путешествие становится для девушек настоящим испытанием их дружбы, наполняя каждый день новыми знакомствами и яркими впечатлениями.

Преодолевая препятствия на своем пути, Джейми и Иман не только открывают мир для себя, но и меняют его своей искренностью и непосредственностью, вдохновляя людей вокруг по-новому взглянуть на жизнь.

"Это один из моих личных фаворитов нынешней программы, достаточно уникальная картина из Нидерландов для старшей аудитории фестиваля. Для любых подростков такое путешествие было бы несколько тяжелым приключением – особенно, когда вокруг люди, которые несколько иначе общаются. Фильм демонстрируем частично с субтитрами, чтобы немного передать этот опыт разницы в общении. Надеемся, что это немного поспособствует развитию инклюзивности, этим лента прекрасно дополнит подходы и ценности фестиваля", – говорит Илья Дядик.

Анастасия Новаковская, исполнительный директор Чилдрен Кинофеста.

"Нина и секреты Ежика"

Нина, юная мечтательница, уверена, что на заброшенном заводе, где работал ее отец, спрятан настоящий клад. Однако на пути к этой тайне стоят грозный сторожевой пес и его суровый хозяин, которые неустанно охраняют территорию.

В своих приключениях Нина не одинока – ее сопровождает волшебный Ежик, персонаж из папиных сказок, который становится для девочки источником вдохновения и гениальных идей. Вместе они бросают вызов препятствиям, стремясь не только отыскать загадочный клад, но и изменить свое будущее к лучшему..

Вы увидите увлекательную рисованную анимацию о поиске справедливости и силу бороться за нее. Определенным образом, этот фильм о девочках-лидерах, которые хотят и могут спасать мир – и не имеет значения, или это их собственный маленький мир, или большой "взрослый",

– говорит исполнительный директор Чилдрен Кинофеста.

Сергей Греков, PR-директор Чилдрен Кинофеста.

"Властелины времени"

Получив тревожный сигнал о помощи с отдаленной планеты, капитан звездолета с ужасом узнает, что в опасности оказался сын его лучшего друга.

Маленький мальчик, оставшись в одиночестве на дикой планете, вынужден полагаться только на себя, исследуя неизведанную природу и избегая коварных опасностей. Капитан без колебаний отправляется на спасение, но сталкивается с сопротивлением некоторых пассажиров своего космического корабля, которые не разделяют его стремление к героическому поступку.

Впереди его ждет не только борьба с неизвестностью в чужих мирах, но и с конфликтами внутри собственной команды.

"Я обожаю нашу традицию ежегодно демонстрировать киноклассику. Нам каждый раз удается разрушить стереотип, что старое кино – неинтересно детям. Нынешняя лента ретроспективы – настоящая находка, которая будет интересна не только детям, но и взрослым. Ведь соавтором "Повелителей времени" был знаменитый художник комиксов Мебиус, который стоял у истоков киберпанка в кино. В частности, он был привлечен к созданию культовых "Тот, что бежит по лезвию", "Трон", "Пятый элемент", и даже работал над первой экранизацией "Дюны", которой, к сожалению, так и не суждено было состояться. Словом, советую этот показ для посещения всей семьей", – говорит Сергей Греков.

Киносмотр продлится до 16 июня и традиционно будет проходить в гибридном формате: фестивальные показы будут проходить одновременно в избранных кинотеатрах Киева, Львова, Винницы, Житомира, Днепра, Луцка, Одессы, Полтавы, Хмельницкого, Чернигова и Запорожья; для онлайн-просмотра будут доступны некоторые фильмы и отдельная специальная программа "Когда еще звери говорили".