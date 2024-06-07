Всі події повністю безплатні, але необхідно зареєструватися на сайті фестивалю. Редакція Кіно 24 поспілкувалася з тими, хто напряму причетний до цьогорічного Чілдрен Кінофесту. У цій статті дізнаєтесь, хто став головними родзинками фестивалю за версією його творців.

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Денис Іванов, генеральний директор Чілдрен Кінофесту.

"Королівство Кенсуке"

Майкл, 11-річний хлопчик, потрапляє у шторм під час навколосвітньої подорожі з родиною. Разом зі своєю вірною собакою він опиняється на віддаленому острові, де зустрічає загадкового чоловіка, на ім'я Кенсуке. Той стає хлопчику наставником і другом. Разом вони борються з браконьєрами, що загрожують острівній фауні, зокрема орангутангам, яких Кенсуке вважає своєю родиною.

Стрічка "Королівство Кенсуке" – неймовірний анімаційний про хлопчика, який через прикрий випадок опинився один зі своїм собакою на дикому острові в Тихому океані. Картину вже можна вважати гітом: в озвученні оригінальної доріжки брали участь знамениті Кілліан Мерфі та Саллі Гокінс, а в себе на батьківщині – у Великій Британії – вона здобула кілька призів Анімаційної премії,

– каже Денис Іванов.

Артур Логай, актор театру та кіно, співак, Почесний посол 11-го Чілдрен Кінофесту.

"Неймовірна подорож на Північний полюс"

Фільм про те, як доля звела відомого італійського інженера з безпритульною собакою, на ім'я Тітіна, яка стала його вірною супутницею. Коли чоловіку випадає нагода рушити в експедицію до Північного полюса на дирижаблі власної конструкції, він вирішує взяти з собою і свою чотирилапу подругу. Попереду на них чекає захоплива, але сповнена небезпек мандрівка, яка може увінчати їхні імена славою або завести в крижані обійми арктичних просторів.

"Ми з моїми синами обов'язково переглянемо "Неймовірну подорож на Північний полюс". Це стрічка зі спеціальної онлайн-програми "Коли ще звірі говорили". Це добірка хітів попередніх фестивалів, присвячена тваринам. "Неймовірна подорож на Північний полюс" заснована на реальних подіях і розповідає про Руаля Амундсена — знаменитого мандрівника й дослідника, а також інженера Умберто Нобіле. Тому це буде не лише розвага, а й пізнавальний досвід. Бачу, що стрічка рекомендована для перегляду від 6 років, але я не думаю, що це буде проблема для Льови, якому 5: судячи з трейлера, анімація дуже приємна та ніжна", – підсумував Артур.

Ілля Дядик, програмний директор Чілдрен Кінофесту.

"Окейдякбувай"

Джеймі та Іман, юні учениці школи для дітей з порушеннями слуху, вирішують втекти з навчального закладу, щоб здійснити зворушливу місію – відвідати хвору бабусю однієї з подруг. Ця спонтанна подорож стає для дівчат справжнім випробуванням їхньої дружби, наповнюючи кожен день новими знайомствами та яскравими враженнями.

Долаючи перешкоди на своєму шляху, Джеймі та Іман не лише відкривають світ для себе, а й змінюють його своєю щирістю та безпосередністю, надихаючи людей довкола по-новому поглянути на життя.

"Це один із моїх особистих фаворитів цьогорічної програми, досить унікальна картина з Нідерландів для старшої аудиторії фестивалю. Для будь-яких підлітків така мандрівка була б дещо важкою пригодою – особливо, коли навколо люди, які дещо інакше спілкуються. Фільм демонструємо частково з субтитрами, щоб трохи передати цей досвід різниці у спілкуванні. Сподіваємося, що це трохи посприяє розвитку інклюзивності, цим стрічка чудово доповнюватиме підходи й цінності фестивалю", – каже Ілля Дядик.

Анастасія Новаківська, виконавча директорка Чілдрен Кінофесту.

"Ніна та секрети Їжачка"

Ніна, юна мрійниця, впевнена, що на занедбаному заводі, де працював її батько, захований справжній скарб. Однак на шляху до цієї таємниці стоять грізний сторожовий пес та його суворий господар, які невпинно охороняють територію.

У своїх пригодах Ніна не самотня – її супроводжує чарівний Їжачок, персонаж з татових казок, який стає для дівчинки джерелом натхнення та геніальних ідей. Разом вони кидають виклик перешкодам, прагнучи не лише відшукати загадковий скарб, а й змінити своє майбутнє на краще…

Ви побачите захопливу мальовану анімацію про пошук справедливості та силу боротися за неї. Певним чином, цей фільм про дівчаток-лідерок, які хочуть і можуть рятувати світ – і не має значення, чи це їхній власний маленький світ, чи великий "дорослий",

– каже виконавча директорка Чілдрен Кінофесту.

Сергій Греков, PR-директор Чілдрен Кінофесту.

"Володарі часу"

Отримавши тривожний сигнал про допомогу з віддаленої планети, капітан зорельота з жахом дізнається, що в небезпеці опинився син його найкращого друга.

Маленький хлопчик, залишившись на самоті на дикій планеті, змушений покладатися лише на себе, досліджуючи незвідану природу та уникаючи підступних небезпек. Капітан без вагань рушає на порятунок, але стикається з опором деяких пасажирів свого космічного корабля, які не поділяють його прагнення до героїчного вчинку.

Попереду на нього чекає не лише боротьба з невідомістю у чужих світах, але і з конфліктами всередині власної команди.

"Я обожнюю нашу традицію щороку демонструвати кінокласику. Нам щоразу вдається зруйнувати стереотип, що старе кіно – нецікаве дітям. Цьогорічна стрічка ретроспективи – справжня знахідка, яка буде цікава не лише дітям, але й дорослим. Адже співтворцем "Володарів часу" був знаменитий художник коміксів Мьобіус, який стояв біля джерел кіберпанку в кіно. Зокрема, він був залучений до створення культових "Той, що біжить по лезу", "Трон", "П’ятий елемент", і навіть працював над першою екранізацією "Дюни", якій, на жаль, так і не судилося відбутись. Словом, раджу цей показ для відвідин усією родиною", – каже Сергій Греков.

Кіноогляд триватиме до 16 червня і традиційно відбуватиметься в гібридному форматі: фестивальні покази триватимуть одночасно в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Вінниці, Житомира, Дніпра, Луцька, Одеси, Полтави, Хмельницького, Чернігова та Запоріжжя; для онлайн-перегляду будуть доступні деякі фільми та окрема спеціальна програма "Коли ще звірі говорили".