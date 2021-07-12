Фильмы, вдохновившие Уэса Андерсона и всю съемочную группу на создание "Французского вестника"

Searchlight Pictures подготовила перечень лент, которые вдохновили режиссера, актеров и съемочную группу на создание исторической драмеди "Французский вестник", которая является также одним из самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля 2021. Премьера фильма в мировом прокате состоится 28 октября 2021 года.

В список попало 32 картины выдающихся режиссеров, просмотр которых поможет глубже понять, какой посыл хотел донести до зрителей Уэс Андерсон.

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Список фильмов содержит работы выдающихся французских режиссеров всех времен:

Жана-Люка Годара;

Жана Ренуара;

Альфреда Хичкока;

Жака Беккера;

Анри-Жоржа Клузо;

Жюльена Дювивье;

Говарда Хоукса и другие.

Список фильмов, которые вдохновили режиссера Уэса Андерсона и всю съемочную группу на создание "Французского вестника"

"Золото Неаполя" (L'Oro di Napoli), реж. Витторио Де Сика; "Буду, спасенный от утопления" (Boudu sauvé des eaux), реж. Жан Ренуар; "На дне" (Les Bas-fonds), реж. Жан Ренуар; "Они сделали меня беглецом" (They Made Me a Fugitive), реж. Альберто Кавальканти; "Улицы города "(City Streets), реж. Рубен Мамулян; "Стреляйте в пианиста" (Tirez sur le pianiste), реж. Франсуа Трюфо; "Белые ночи" (Le notti bianche), реж. Лукино Висконти; "Бальная книжка "(Un carnet de bal), реж. Жюльен Дювивье; "Давид Гольдер" (David Golder), реж. Жюльен Дювивье; "Не тронь добычу" (Touchez Pas au Grisbi), реж. Жак Бекер; "Китаянка" (La Chinoise), реж. Жан-Люк Годар; "Набережная Орфевр" (Quai des Orfèvres), реж. Анри-Жорж Клузо; "Человек, который знал слишком много» (The Man Who Knew Too Much), реж. Альфред Хичкок; "Дыра" (Le trou), реж. Жак Бекер; "Мужское – женское" (Masculin Féminin), реж. Жан-Люк Годар; "Мой дядюшка" (Mon Oncle), реж. Жак Тати; "Время для игр" (Playtime), реж. Жак Тати; "Сладкий запах успеха" (Sweet Smell of Success), реж. Александр Макендрик; "Золотая каска" (Casque d'or), реж. Жак Бекер; "Его девушка Пятница" (His Girl Friday), реж. Говард Хоукс; "Убийца живет в 21 доме" (L'Assassin habite au 21), реж. Анри-Жорж Клузо; "Истина" (La Vérité), реж. Анри-Жорж Клузо; "Блуждающий огонек" (Le feu follet), реж. Луи Маль; "Люби меня сегодня" (Love Me Tonight), реж. Рубен Мамулян; "Картина художника: Художественная сцена Нью-Йорка 1940-1970" (Painter's Painting: The New York Art Scene 1940 – 1970), реж. Эмиль де Антонио; "Правила игры "(La règle du jeu), реж. Жан Ренуар; "Четыреста ударов" (Les Quatre Cents Coups), реж. Франсуа Трюфо; "Жилец" (Le locataire), реж. Роман Полански; "Жить своей жизнью" (Vivre sa vie: film en douze tableaux), реж. Жан-Люк Годар; "Нежная Ирма" (Irma la Douce), реж. Билли Уайлдер; "От всего сердца" (One From the Heart), реж. Фрэнсис Форд Коппола; "Красный шарик "(Le ballon rouge), реж. Альбер Ламорис.

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Сюжет "Французского вестника"

"Французский вестник" позиционируют как "любовное письмо журналистам, которые находятся на форпосте американской газеты в вымышленном французском городе 20-го века".



Кадр из фильма "Французский вестник" / Фото Кинориум

Основой для сценария стал рассказ, над которым коллективно работали Джейсон Шварцман, Хьюго Гиннес, Роман Коппола и Уэс Андерсен. Сюжет разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке и сосредотачивает внимание зрителей на истории, связанной с локальным отделением американской газеты. Нас ждут три ключевых сюжетных линии – представленные в формате чудаковатых заметок со страниц прессы.

Актерский состав фильма

Бенисио дель Торо;

Эдриен Броуди;

Тильда Суинтон;

Леа Сейду;

Фрэнсис Макдорманд;

Тимоти Шаламе;

Билл Мюррей;

Оуэн Уилсон;

Элизабет Мосс;

Эдвард Нортон;

Виллем Дефо;

Сирша Ронан.

"Французский вестник" 2021: смотрите трейлер