Фильмы, вдохновившие Уэса Андерсона и всю съемочную группу на создание "Французского вестника"
Searchlight Pictures подготовила перечень лент, которые вдохновили режиссера, актеров и съемочную группу на создание исторической драмеди "Французский вестник", которая является также одним из самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля 2021. Премьера фильма в мировом прокате состоится 28 октября 2021 года.
В список попало 32 картины выдающихся режиссеров, просмотр которых поможет глубже понять, какой посыл хотел донести до зрителей Уэс Андерсон.
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Список фильмов содержит работы выдающихся французских режиссеров всех времен:
- Жана-Люка Годара;
- Жана Ренуара;
- Альфреда Хичкока;
- Жака Беккера;
- Анри-Жоржа Клузо;
- Жюльена Дювивье;
- Говарда Хоукса и другие.
Список фильмов, которые вдохновили режиссера Уэса Андерсона и всю съемочную группу на создание "Французского вестника"
- "Золото Неаполя" (L'Oro di Napoli), реж. Витторио Де Сика;
- "Буду, спасенный от утопления" (Boudu sauvé des eaux), реж. Жан Ренуар;
- "На дне" (Les Bas-fonds), реж. Жан Ренуар;
- "Они сделали меня беглецом" (They Made Me a Fugitive), реж. Альберто Кавальканти;
- "Улицы города "(City Streets), реж. Рубен Мамулян;
- "Стреляйте в пианиста" (Tirez sur le pianiste), реж. Франсуа Трюфо;
- "Белые ночи" (Le notti bianche), реж. Лукино Висконти;
- "Бальная книжка "(Un carnet de bal), реж. Жюльен Дювивье;
- "Давид Гольдер" (David Golder), реж. Жюльен Дювивье;
- "Не тронь добычу" (Touchez Pas au Grisbi), реж. Жак Бекер;
- "Китаянка" (La Chinoise), реж. Жан-Люк Годар;
- "Набережная Орфевр" (Quai des Orfèvres), реж. Анри-Жорж Клузо;
- "Человек, который знал слишком много» (The Man Who Knew Too Much), реж. Альфред Хичкок;
- "Дыра" (Le trou), реж. Жак Бекер;
- "Мужское – женское" (Masculin Féminin), реж. Жан-Люк Годар;
- "Мой дядюшка" (Mon Oncle), реж. Жак Тати;
- "Время для игр" (Playtime), реж. Жак Тати;
- "Сладкий запах успеха" (Sweet Smell of Success), реж. Александр Макендрик;
- "Золотая каска" (Casque d'or), реж. Жак Бекер;
- "Его девушка Пятница" (His Girl Friday), реж. Говард Хоукс;
- "Убийца живет в 21 доме" (L'Assassin habite au 21), реж. Анри-Жорж Клузо;
- "Истина" (La Vérité), реж. Анри-Жорж Клузо;
- "Блуждающий огонек" (Le feu follet), реж. Луи Маль;
- "Люби меня сегодня" (Love Me Tonight), реж. Рубен Мамулян;
- "Картина художника: Художественная сцена Нью-Йорка 1940-1970" (Painter's Painting: The New York Art Scene 1940 – 1970), реж. Эмиль де Антонио;
- "Правила игры "(La règle du jeu), реж. Жан Ренуар;
- "Четыреста ударов" (Les Quatre Cents Coups), реж. Франсуа Трюфо;
- "Жилец" (Le locataire), реж. Роман Полански;
- "Жить своей жизнью" (Vivre sa vie: film en douze tableaux), реж. Жан-Люк Годар;
- "Нежная Ирма" (Irma la Douce), реж. Билли Уайлдер;
- "От всего сердца" (One From the Heart), реж. Фрэнсис Форд Коппола;
- "Красный шарик "(Le ballon rouge), реж. Альбер Ламорис.
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Сюжет "Французского вестника"
"Французский вестник" позиционируют как "любовное письмо журналистам, которые находятся на форпосте американской газеты в вымышленном французском городе 20-го века".
Кадр из фильма "Французский вестник" / Фото Кинориум
Основой для сценария стал рассказ, над которым коллективно работали Джейсон Шварцман, Хьюго Гиннес, Роман Коппола и Уэс Андерсен. Сюжет разворачивается в XX веке в вымышленном французском городке и сосредотачивает внимание зрителей на истории, связанной с локальным отделением американской газеты. Нас ждут три ключевых сюжетных линии – представленные в формате чудаковатых заметок со страниц прессы.
Актерский состав фильма
- Бенисио дель Торо;
- Эдриен Броуди;
- Тильда Суинтон;
- Леа Сейду;
- Фрэнсис Макдорманд;
- Тимоти Шаламе;
- Билл Мюррей;
- Оуэн Уилсон;
- Элизабет Мосс;
- Эдвард Нортон;
- Виллем Дефо;
- Сирша Ронан.
"Французский вестник" 2021: смотрите трейлер