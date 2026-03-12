24 Канал расскажет, какие фильмы стоит посмотреть на Netflix. От них будет трудно оторваться!

Фильмы на Netflix, которые затягивают с первой минуты

"Непрощенная" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Драматический фильм с непревзойденной Сандрой Буллок в главной роли. Она сыграла Рут Слейтер, которая вышла из тюрьмы. Женщина отбывала наказание за насильственное преступление.

Общество не хочет прощать Рут ее прошлое. Место, которое женщина когда-то считала домом, теперь окутано осуждением. Чтобы искупить ошибки, она должна найти младшую сестру, которую была вынуждена оставить.

"Непрощенная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Самая счастливая девушка на свете" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Триллер, снят по мотивам одноименного романа-бестселлера Джессики Нолл. Мила Кунис воплотила на экране Ани Фанелли, которая проживает в Нью-Йорке и, кажется, имеет все: желаемую должность в глянцевом журнале, невероятный гардероб, также на горизонте желанная свадьба на острове Нантакет.

Однажды режиссер криминального документального фильма просит Ани рассказать собственную версию шокирующего инцидента, случившегося, когда она была подростком в престижной школе Брентли. Главной героине придется столкнуться с темной правдой, которая может разрушить тщательно построенную жизнь женщины.

"Самая счастливая девушка на свете": смотрите онлайн трейлер фильма

"Девушка из каюты №10" (2025)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Психологический триллер от режиссера Саймон Стоун с Кирой Найтли в главной роли. Журналистка Лора "Ло" Блэклок находится на роскошной яхте в командировке. Она видит, как посреди ночи пассажирку выбрасывают за борт.

Женщину убеждают, что это ей приснилось, ведь все пассажиры и экипаж на месте. Несмотря на то, что Лори никто не верит, она пытается раскрыть правду, подвергая себя опасности.

"Девушка из каюты №10": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие популярные фильмы посмотреть на Netfix?