Фільми на Netflix, які затягують з першої хвилини

"Непрощена" (2021)

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Драматичний фільм з неперевершеною Сандрою Буллок у головній ролі. Вона зіграла Рут Слейтер, яка вийшла з тюрми. Жінка відбувала покарання за насильницький злочин.

Суспільство не хоче пробачати Рут її минуле. Місце, яке жінка колись вважала домом, тепер огорнуте осудом. Щоб спокутувати помилки, вона має знайти молодшу сестру, яку була змушена залишити.

"Непрощена": дивіться онлайн трейлер фільму

"Найщасливіша дівчина на світі" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Трилер, знятий за мотивами однойменного роману-бестселера Джессіки Нолл. Міла Куніс втілила на екрані Ані Фанеллі, яка проживає у Нью-Йорку і, здається, має все: бажану посаду в глянцевому журналі, неймовірний гардероб, також на горизонті омріяне весілля на острові Нантакет.

Якось режисер кримінального документального фільму просить Ані розповісти власну версію шокуючого інциденту, що трапився, коли вона була підліткою у престижній школі Брентлі. Головній героїні доведеться зіштовхнутися з темною правдою, яка може зруйнувати ретельно побудоване життя жінки.

"Найщасливіша дівчина на світі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Жінка з каюти №10" (2025)

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Психологічний трилер від режисера Саймон Стоун з Кірою Найтлі у головній ролі. Журналістка Лора "Ло" Блеклок перебуває на розкішній яхті у відрядженні. Вона бачить, як посеред ночі пасажирку викидають за борт.

Жінку переконують, що це їй наснилося, адже всі пасажири та екіпаж на місці. Попри те, що Лорі ніхто не вірить, вона намагається розкрити правду, наражаючи себе на небезпеку.

"Жінка з каюти №10": дивіться онлайн трейлер фільму

