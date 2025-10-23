24 Канал собрал фильмы, где кухня становится местом любви, самопознания и вдохновения. Они вдохновляют жить со вкусом – во всех смыслах этого слова.

"Королевский рецепт любви", 2023

В Нью-Йорке Эмма руководит пекарней. Ее выпечка – одна из самых популярных, поэтому принцесса Сановии желает, чтобы кондитерка приготовила десерты на ужин по случаю годовщины королевской пары. Уже на месте девушка узнает, что на кухне будет готовить с младшим принцем, который мечтает стать шеф-поваром. Но смогут ли двое кулинаров "ужиться" на одной кухне?

"Королевский рецепт любви": смотрите онлайн трейлер фильма

"Меню", 2022

Молодая пара прибывает на отдаленный остров, чтобы поужинать в эксклюзивном ресторане, где шеф-повар готовит блюда с особым подтекстом. Но вскоре становится ясно, что этот ужин – часть жуткой игры, в которой каждый гость получит свою "порцию правды".

"Меню": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пряности и страсти", 2014

Индийская семья открывает ресторан рядом с изысканным французским заведением мадам Малори. Между ними разворачивается настоящее кулинарное противостояние со своими победами и проигрышами, правдой и ложью.

"Пряности и страсти": смотрите онлайн трейлер фильма

"Вкус жизни", 2007

Прихотливая и успешная шеф-повар Кейт привыкла контролировать все – от меню до эмоций. Но после того, как ей приходится ухаживать за племянницей и работать с жизнерадостным новым коллегой, Кейт начинает видеть, что настоящий "вкус жизни" – в людях рядом, а не в идеальных блюдах.

"Вкус жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

