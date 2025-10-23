24 Канал зібрав фільми, де кухня стає місцем кохання, самопізнання і натхнення. Вони надихають жити зі смаком – у всіх сенсах цього слова.

"Королівський рецепт кохання", 2023

У Нью-Йорку Емма керує пекарнею. Її випічка – одна з найпопулярніших, тому принцеса Сановії бажає, щоб кондитерка приготувала десерти на вечерю з нагоди річниці королівської пари. Уже на місці дівчина дізнається, що на кухні готуватиме з молодшим принцом, який мріє стати шеф-кухарем. Та чи зможуть двоє кулінарів "вжитись" на одній кухні?

"Королівський рецепт кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

"Меню", 2022

Молода пара прибуває на віддалений острів, щоб повечеряти в ексклюзивному ресторані, де шеф-кухар готує страви з особливим підтекстом. Та незабаром стає ясно, що ця вечеря – частина моторошної гри, у якій кожен гість отримає свою "порцію правди".

"Меню": дивіться онлайн трейлер фільму

"Прянощі та пристрасті", 2014

Індійська родина відкриває ресторан поруч із вишуканим французьким закладом мадам Малорі. Між ними розгортається на справжнє кулінарне протистояння зі своїми перемогами та програшами, правдою та брехнею.

"Прянощі та пристрасті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Смак життя", 2007

Вибаглива й успішна шеф-кухарка Кейт звикла контролювати все – від меню до емоцій. Але після того, як їй доводиться доглядати за племінницею і працювати з життєрадісним новим колегою, Кейт починає бачити, що справжній "смак життя" – у людях поруч, а не в ідеальних стравах.

"Смак життя": дивіться онлайн трейлер фільму

