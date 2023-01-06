Рождественские фильмы для всей семьи, которые стоит посмотреть на выходных
Рождество уже на пороге, так что редакция Кино 24 предлагает вам 7 интересных фильмов для улучшения праздничного настроения в такое сложное время. Мирных праздников всем нам!
Семейные и романтические фильмы, замечательные комедии и даже фантастика. Все это в нашей свежей подборке рождественских фильмов. Каждый найдет здесь что-нибудь для себя.
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Рождественские фильмы для всей семьи
"Не очень веселое Рождество"
Год выхода: 2022
Трогательная комедия, в которой сыграли Маурицио Охман (You've Got This) и Ана Бренда Контрерас (Династия). Ненавидящий праздновать Рождество застревает во времени именно на этом дне. Будет любопытно!
"Не очень веселое Рождество": смотрите трейлер
"Дух Рождества"
Год выхода: 2022
Американская музыкальная комедия по мотивам любимой сказки Чарльза Диккенса. В канун Рождества три духа – прошлого, настоящего и будущего, выбирают беднягу, нуждающуюся в эмоциональном спасении.
"Дух Рождества": смотрите трейлер
"Очень плохой папочка"
Год выхода: 2021
Позитивный фильм о любви, ненависти и семейных ценностях. Главная героиня Эмма очень любит своего отца Джека Локхарта, но они немного времени проводят вместе. Именно поэтому девушка хочет побыть с папой на новогодние праздники. Впрочем, их рождественский отдых оказывается под угрозой, ведь у него новая девушка — бывшая одноклассница Эммы, которая отбила парня у нее в школе. Спокойный семейный праздник превращается в настоящее противостояние, поскольку дочь не отдаст папу без боя, поэтому решает развести влюбленных.
"Очень плохой папочка": смотрите трейлер
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"Добро пожаловать, или Соседям вход запрещен"
Год выхода: 2006
Легкая рождественская комедия обязательно поднимет настроение всей семье. Бадди и Стивен — соседи, но их дружеские отношения совсем не сложились. Зависть никак не дает мужчинам помириться, хотя их дети и жены хорошо ладят.
"Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен": смотрите трейлер
"Пережить Рождество"
Год выхода: 2004
Главный герой Дрю хоть и богат, но одинок. После того как от него ушла девушка, парень решает праздновать Рождество в доме, где вырос. Там уже живет другая семья, однако это не останавливает. Он платит им 250 тысяч долларов за то, чтобы вместе провести праздники. Самая большая елка, богатые украшения и больше всего печенья – все довольны, но к чему приведет эта авантюра?
"Пережить Рождество": смотрите трейлер
"Охота на Санту"
Год выхода: 2020
Маленький избалованный мальчик "заказал" киллера для Санты Клауса. Как так вышло? Суровый Санта подарил ему кусок угля на праздники, поэтому теперь беды ему не миновать.
"Охота на Санту": смотрите трейлер
"История Золушки: Рождественские желания"
Год выхода: 2019
Романтическая и сказочная история о современной золушке. Кэт Декер живет с мачехой, начинает карьеру певицы и внезапно влюбляется.
"История Золушки: Рождественские желания": смотрите трейлер