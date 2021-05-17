В истории кинематографа немного фильмов, раскрывающих жизнь людей, которые вынуждены годами бороться и жить с этой неизлечимой болезнью. Часто, из-за стигматизации, им приходится сталкиваться с жестокостью общества. Мы подготовили подборку фильмов, которые разрушают стереотипы о болезни СПИДа.

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Сегодня важно в любой непонятной ситуации оставаться людьми – и посмотреть фильмы, которые вдохновят вас на это.

Фильмы, разрушающие стереотипы о СПИДе

1. Джиа

Год: 1998

Оригинальное название: Gia

Байопик рассказывает о жизни и смерти известной революционной манекенщицы Джии Мари Каранджи (Анджелина Джоли). В основу фильма легли записи дневника Джии, рассказы родственников и друзей. Фильм подробно описывает весь ее короткий, но стремительный жизненный путь. В фильме прекрасно изображены последствия отсутствия понимания и поддержки от семьи и друзей, что в результате и приводит к угасанию жизни модели. Джиа была первой женщиной в мире, официальной причиной смерти которой стал вирус иммунодефицита.

2. Обычное сердце

Год: 2014

Оригинальное название: Normal Heart

События фильма происходит на фоне начала 80-ых годов прошлого века, когда США переживали очередную волну сексуальной революции. Это привело к стремительному росту больных ВИЧ. Несколько нью-йоркцев пытаются привлечь внимание властей и общества к проблеме распространения вируса. Активист Нед Уикс (Марк Руффало) после смерти своего друга от Спида настроен изучить природу заболевания, чтобы понять, как остановить эпидемию.

3. Лекарство

Год: 1995

Оригинальное название: The Cure

История об одиннадцатилетнем мальчике Декстере (Джозеф Маццелло), который заразился ВИЧ после неудачного переливания крови. Ребята из школы устроили буллинг, основываясь на суждении: если он болен СПИДом, значит он нетрадиционной ориентации. Из-за этого Декстер перестал выходить из дома. Вскоре он сближается со своим соседом Эриком (Брэд Ренфро), который проникается сочувствием и намерен найти для него лекарство. Однажды ребята узнают, что в Новом Орлеане есть доктор, который лечит СПИД, и отправляются туда на лодке по Миссисипи.

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4. 3 иглы

Год: 2005

Оригинальное название: 3 needls

Фильм рассказывает три истории. В Китае молодая мать (Люси Лью) торгует кровью на черном рынке, чем провоцирует эпидемию ВИЧ. В ЮАР монахиня Клара (Хлоя Севиньи), чтобы предотвратить распространение СПИДа среди местных жителей, заключает соглашение с коррумпированным владельцем плантации. В Монреале порно-актер Дэнис (Шон Эшмор) скрывает от коллег диагноз, чтобы сохранить работу, потому что он вынужден финансово обеспечивать мать.

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5. Далласский клуб покупателей

Год: 2013

Оригинальное название: Dallas Buyers Club

Электрик Рон Вудруф (Мэттью Макконахи) после несчастного случая на работе попал в больницу, где у него обнаружили СПИД. После неудачного лечения с помощью препарата, рекомендованного Министерством здравоохранения США, он находит мексиканский аналог, который отличается положительным эффектом, и решает заняться его продажей. Слух о диагнозе Рона быстро распространился в маленьком городке, почти все друзья от него отвернулись, а сам он вынужден был уйти с любимой работы.