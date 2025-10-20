Фильмы могут как мотивировать, так и заставлять плакать. Кино 24 подобрало ленты, которые нельзя смотреть без носовых платков, ведь они умиляют почти каждого зрителя.

К слову Установил несколько рекордов: какой украинский фильм является самым дорогим

"Кит"

Фильм рассказывает об одиноком профессоре Чарли, который страдает от сильного ожирения. Он ведет замкнутый образ жизни, а со студентами общается дистанционно. Много лет назад Чарли покинул свою семью, но сейчас хочет возобновить общение со своей 17-летней дочерью.

"Кит": смотрите трейлер онлайн

"Цветы лиловые полей"

События фильма происходят в начале и в середине 1930-х. Сили Джонсон в 14 лет рожает второго ребенка от жестокого отчима, которого считала отцом. Он забирает у нее детей и отдает на воспитание в церковь, а сама Сили против своей воли становится женой местного фермера-тирана. На протяжении десятилетий героиня переживает различные испытания и больше всего мечтает воссоединиться с семьей.

"Цветы лиловые полей": смотрите трейлер онлайн

"Прошлые жизни"

В центре сюжета – кореянка Ен На и ее товарищ из школы Хе Сон, которые вместе учились в Сеуле. Их дружба оборвалась, когда девочка переехала в Канаду. 12 лет спустя они находят друг друга в соцсетях и восстанавливают общение. Однажды Хе Сон решает приехать в Нью-Йорк, чтобы наконец встретиться с Норой.

"Прошлые жизни": смотрите трейлер онлайн