Напряжение, тайны и избрание нового Папы: 3 высокорейтинговые ленты об интригах Ватикана
- В Сикстинской капелле начинается Конклав 7 мая 2025 года для избрания нового Папы Римского.
- Рекомендуемые к просмотру фильмы и сериалы: "Новый Папа", "Два Папы", "Ангелы и демоны".
7 мая 2025 года в Сикстинской капелле начинается Конклав – церемония избрания нового Папы Римского. Поэтому пока весь мир в ожидании важного решения, стоит выбрать для просмотра интересную ленту.
Кино 24 собрало для вас фильмы и сериалы, которые можно посмотреть, пока идет избрание нового Папы Римского. Кстати, вы также можете посмотреть ленту "Конклав" 2024 года.
Советуем На любой вкус: 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые стали фаворитами украинцев
"Новый Папа"
По сюжету, первое публичное выступление и эмоциональная рождественская речь в Венеции завершились для самого молодого понтифика в истории трагически: Ленни Белардо, заметив пару, которую считает своими вероятными родителями, теряет сознание и впадает в кому.
Пока кардиналы пытаются удержать ситуацию под контролем, титул Папы Римского предлагают Джону Бренноксу – английскому аристократу с идеями, которые прекрасно согласуются с официальной линией Ватикана по сохранению католической традиции. И только время покажет, чем это все для них обернется.
"Новый Папа": смотрите онлайн трейлер сериала
"Два Папы"
Это искренняя и иногда откровенная лента о двух последних Папах Римских, настоящих ценностях, необходимости перемен и смелости ставить под сомнение устоявшиеся взгляды.
В центре сюжета – отношения между Бенедиктом XVI и Франциском, их глубокие дискуссии и споры о будущем Католической церкви и направлении, в котором она должна двигаться.
"Два Папы": смотрите онлайн трейлер фильма
"Ангелы и демоны"
В Ватикане начинается Конклав – выборы нового Папы Римского. Но покой церковных стен нарушает неожиданное возвращение таинственной организации "Иллюминаты", которую давно считали пропавшей. Мир узнает о них через дерзкий акт – похищения антивещества из секретной лаборатории, способной стереть с лица земли целый город, включая Ватикан.
"Ангелы и демоны": смотрите онлайн трейлер фильма
Чтобы подтвердить серьезность намерений, Иллюминаты берут в заложники четырех кардиналов – фаворитов на папский престол – и угрожают расправой. Террористы нагнетают панику, транслируя серию взрывов в реальном времени, которые неумолимо ведут к катастрофе.