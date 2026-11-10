Их высмеивали и не понимали: фильмы, которые сегодня обожает весь мир

Сегодня их называют киноклассикой, цитируют и пересматривают снова и снова, но когда-то эти фильмы вовсе не пользовались таким успехом. Некоторым из них пришлось ждать признания долгие годы.

24 Канал собрал фильмы, которые не смогли покорить зрителей во время премьеры, однако впоследствии получили второй шанс и стали настоящими кинематографическими легендами.

"Побег из Шоушенка" (1994)

Рейтинг IMDb: 9,3/10

Жанр: драма, криминал.

Иногда настоящее признание приходит тогда, когда его уже почти не ждут. Так произошло с фильмом Фрэнка Дарабонта, который сегодня занимает первое место в рейтинге лучших картин IMDb. Во время премьерного проката картина не смогла собрать большую аудиторию, а ее показы затмили более громкие конкуренты, в частности "Форрест Гамп" и "Криминальное чтиво". Несмотря на семь номинаций на "Оскар", картина не стала кассовым хитом. Ситуацию изменили VHS и телевизионные показы: зрители начали открывать для себя историю, которая напоминает, что даже в самых мрачных обстоятельствах человек может не потерять надежду. Так фильм постепенно превратился в одну из самых любимых картин мирового кинематографа.

Смотрите трейлер фильма "Побег из Шоушенка" онлайн:

"Бегущий по лезвию" (1982)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: фантастика, триллер, драма.

Ридли Скотт создал будущее, которое впоследствии стало визуальным ориентиром для десятков фантастических фильмов, но в 1982 году зрители не спешили восхищаться его работой. "Бегущий по лезвию" получил смешанные отзывы критиков и не оправдал финансовых ожиданий студии. На фоне яркого успеха "Инопланетянина" Стивена Спилберга мрачная атмосфера, медленный темп и сложные философские вопросы картины казались слишком необычными. Однако видеопрокат дал фильму вторую жизнь. Со временем зрители оценили ее невероятную эстетику, музыку Вангелиса и размышления о том, что на самом деле делает нас людьми. Теперь этот фильм считают одним из самых влиятельных в жанре научной фантастики.

Смотрите трейлер фильма "Бегущий по лезвию" онлайн:

"Что-то" (1982)

Рейтинг IMDb: 8,2/10

Жанр: ужасы, фантастика, детектив.

Сегодня практические спецэффекты этого фильма впечатляют даже тех, кто вырос на современных технологиях, но в свое время именно они стали одной из причин негативной реакции на картину. Работу Джона Карпентера раскритиковали за чрезмерную жестокость, а в прокате она не смогла оправдать ожиданий. Дополнительным ударом стала конкуренция с "Пришельцем", который тем же летом привлек внимание массовой аудитории. Однако история о недоверии, страхе и неизвестном постепенно обрела своих поклонников на рынке домашнего видео. Особого внимания заслуживает работа художников по спецэффектам: жуткие перевоплощения существа до сих пор остаются примером того, как можно напугать зрителя без чрезмерного использования компьютерной графики. Теперь "Нечто" регулярно попадает в списки лучших фильмов ужасов.

Смотрите трейлер фильма "Нечто" онлайн:

"Бойцовский клуб" (1999)

Рейтинг IMDb: 8,8/10

Жанр: драма, триллер, криминал.

Фильм, который сегодня цитируют и обсуждают из-за его неожиданного финала, в свое время не оправдал ожиданий киностудии. Даже присутствие Брэда Питта и Эдварда Нортона не помогло "Бойцовскому клубу" стать большим кассовым хитом. При бюджете около 63 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате примерно 102 миллиона, а ее провокационная тематика и неоднозначное восприятие критиками не способствовали мгновенному успеху. Однако после выхода на DVD картина Дэвида Финчера начала набирать популярность. Ее смелый взгляд на потребительство, кризис идентичности и общественные ожидания оказался гораздо ближе зрителям, чем можно было предвидеть во время премьеры. Впоследствии фильм получил статус культового, а его финальный поворот до сих пор остается одним из самых известных в кино.

Смотрите трейлер фильма "Бойцовский клуб" онлайн:

"Донни Дарко" (2001)

Рейтинг IMDb: 8,0/10

Жанр: драма, фантастика, триллер, детектив.

Гигантский кролик в жутком костюме, загадочные видения и ощущение приближающегося конца света – такой необычный набор не помог дебютной работе Ричарда Келли сразу найти свою аудиторию. После выхода в американский прокат "Донни Дарко" собрал всего около 1,5 миллиона долларов, а широкой огласке помешал и непростой контекст премьеры после терактов 11 сентября. Однако история на этом не закончилась. Ночные кинопоказы, активное обсуждение среди поклонников и выход на DVD постепенно превратили картину в один из самых известных культовых фильмов начала 2000-х. Особую роль в этом сыграли атмосфера картины, музыка и неоднозначность ее финала, который и сегодня провоцирует зрителей на собственные интерпретации.

Смотрите трейлер фильма "Донни Дарко" онлайн:

А еще больше ностальгии подарят "фильмы 2000-х, ", которые вернут миллениалов в беззаботные времена юности.