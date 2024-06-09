Пожалуй, больше всего Джонни Депп запомнился из фильма "Пираты Карибского моря", который получил бешеную популярность и продолжает покорять зрителей. В каких еще лентах снялся актер, рассказать Кино 24.

Актуально Любовь не имеет границ: 5 важных фильмов, посвященных ЛГБТ

"Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"

Роль – капитан Джек Воробей.

В 2003 году на экраны вышел фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", в котором Джонни Депп получил главную роль – капитана Джека Воробья. События ленты разворачиваются в XVII веке.

У Джека – сложный жизненный период. Его преследует британский флот, а корабль "Черная жемчужина" вместе с людьми находится неизвестно где. Однажды пираты похищают Элизабет – дочь губернатора. Дело в том, что она носит древний амулет, который поможет избавиться от страшного проклятия, когда моряки становятся живыми призраками. Герои отправляются на поиски корабля.

"Пираты Карибского моря: проклятие Черной жемчужины": смотрите онлайн трейлер фильма

"Чарли и шоколадная фабрика"

Роль – Вилли Вонка.

Семья Чарли живет довольно скромно. Их дом – обычный и далеко от центра города. Местным жителям очень нравится шоколадка фабрика мистера Вилли Вонки. Однако попасть туда невозможно. Но вдруг появляется невероятная возможность. В шоколад спрятали пять билетов на фабрику, поэтому люди начинают охотиться на них. Удача, на счастье, приходит и к Чарли.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите онлайн трейлер фильма

"Алиса в стране чудес"

Роль – Шляпника.

Как-то на вечеринке Хэмиш делает предложение руки и сердца Алисе Кингсли – главной героине фильма. Девушка не хочет выходить за него замуж, поэтому сразу убегает. Когда она выбежала на поляну, то увидела кролика в камзоле и с карманными часами. Алиса пошла за ним к норе, в которую потом и упала. Приземлилась девушка в странном помещении, а впоследствии попадает в страну чудес. Там она знакомится со странными существами и Белой Королевой.

Не пропустите Только лучшие: на платформе Netflix вышло еще две украинские ленты

"Алиса в стране чудес" смотрите онлайн трейлер фильма

"Эдвард руки-ножницы"

Роль – Эдвард руки-ножницы.

Однажды ученый создал существо, похожее на человека. Назвал его Эдвардом, который имел ножницы вместо рук. После смерти изобретателя, его забирает к себе соседка. Там Эдвард знакомится с новыми людьми и начинает заниматься стрижками. Однажды мужчина влюбился в Пег, которая охотно соглашается на общение. Однако некоторые совсем не в восторге от Эдварда.

"Эдвард руки-ножницы": смотрите онлайн трейлер фильма

Делитесь, какой фильм с Джонни Деппом вам понравился больше всего. Также обязательно посмотрите ленты, которые ранее откладывали.