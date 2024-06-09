Мабуть, чи ненайбільше Джонні Депп запам'ятався з фільму "Пірати Карибського моря", який здобув шалену популярність та продовжує підкорювати глядачів. У яких ще стрічках знявся актор, розповісти Кіно 24.

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"Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини"

Роль – капітан Джек Горобець.

У 2003 році на екрани вийшов фільм "Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини", у якому Джонні Депп отримав головну роль – капітана Джека Горобця. Події стрічки розгортаються у XVII столітті.

У Джека – складний життєвий період. Його переслідує британський флот, а корабель "Чорна перлина" разом з людьми перебуває невідомо де. Одного разу пірати викрадають Елізабет – дочку губернатора. Річ у тім, що вона носить давній амулет, який допоможе позбутися страшного прокляття, коли моряки стають живими привидами. Герої відправляються на пошуки корабля.

"Пірати Карибського моря: прокляття Чорної перлини": дивіться онлайн трейлер фільму

"Чарлі та шоколадна фабрика"

Роль – Віллі Вонка.

Сім'я Чарлі живе досить скромно. Їхній будинок – звичайний та далеко від центру міста. Місцевим мешканцям дуже подобається шоколадка фабрика містера Віллі Вонки. Однак потрапити туди неможливо. Аж раптом з'являється неймовірна можливість. У шоколад заховали п'ять квитків на фабрику, тож люди починають полювати на них. Удача, на щастя, приходить і до Чарлі.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аліса в країні чудес"

Роль – Капелюшник.

Якось на вечірці Хеміш робить пропозицію руки та серця Алісі Кінгслі – головній героїні фільму. Дівчина не хоче виходити за нього заміж, тому одразу втікає. Коли вона вибігла на галявину, то побачила кролика в камзолі та з кишеньковим годинником. Аліса пішла за ним до нори, у яку потім і впала. Приземлилася дівчина у дивному приміщені, а згодом потрапляє у країну чудес. Там вона знайомиться з дивними істотами та Білою Королевою.

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"Аліса в країні чудес" дивіться онлайн трейлер фільму

"Едвард руки-ножиці"

Роль – Едвард руки-ножиці.

Одного разу вчений створив істоту, схожу на людину. Назвав її Едвардом, який мав ножиці замість рук. Після смерті винахідника, його забирає до себе сусідка. Там Едвард знайомиться з новими людьми та починає займатися стрижками. Якось чоловік закохався у Пег, яка залюбки погоджується на спілкування. Однак дехто зовсім не в захваті від Едварда.

"Едвард руки-ножиці": дивіться онлайн трейлер фільму

Діліться, який фільм з Джонні Деппом вам сподобався найбільше. Також обов'язково подивіться стрічки, які раніше відкладали.