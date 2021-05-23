Какие фильмы смотреть в кино летом 2021: 8 самых эффектных лент

23 мая 2021 , 09:45
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Источник:

24 канал

Во время локдауна мы вволю провели время дома, что уже и не прочь выйти в кино. Лето нас порадует блестящими новинками: блокбастер о супергероях "Чёрная Вдова", долгожданная вторая часть триллера "Тихое место", "Круэлла" с Эммой Стоун и многое другое. Поэтому выбирайте лучшую ленту для просмотра, которая подарит вам незабываемые эмоции!

Редакция Кино 24 собрала для вас лучших 8 картин, которые точно вам понравятся. Берите с собой родных, любимых, друзей и айда в кино!

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  1. "Круэлла"

Дата премьеры: 27 мая 2021 года

Сценарий написан на основе истории героини романа Доди Смит 1956 года "101 далматинец" и одноименного мультфильма Disney 1961 года. События фильма происходят в 1970-х годах в Лондоне, среди революции панк-рока. Главная героиня – молодая поклонница по имени Эстелла (Эмма Стоун), умная и креативная девушка, намерена создать себе имя своими дизайнерскими идеями. Однажды модное чутье Эстеллы привлекает внимание баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон), легенды моды. Их отношения заставят Эстеллу принять свою нечестивую сторону и стать модной, но мстительной Круэллой де Вилль.

"Круэлла" 2021: смотреть трейлер онлайн

  1. "Тихое место 2"

Дата премьеры: 27 мая 2021 года

На экраны возвращается один из самых успешных триллеров последних лет – фильм Джона Красински "Тихое место". Первая часть вышла в 2018 году: тогда фантастическая история об апокалипсисе, где страшные монстры убивают людей, находя их по звукам, возглавила рейтинг лучших фильмов года и собрала в прокате более 340 миллионов долларов, тогда как затраты на производство составили 17 миллионов долларов. В этом году выходит вторая часть, продолжающая повествование первого фильма. Главную роль в фильме снова играет Эмили Блант.

"Тихое место 2" 2021: смотрите трейлер

  1. "Мы есть Мы рядом"

Дата премьеры: 8 июля 2021 года

"Мы есть Мы рядом" – первый фильм Романа Балаяна после почти 12-летнего творческого перерыва, а также его первая украиноязычная лента. Картина рассказывает о внезапной встрече хирурга и загадочной девушки, которая переворачивает их жизни и наполняет их глубокими чувствами. Они становятся смыслом друг для друга и готовы бороться за свое счастье против всего мира.

"Мы есть Мы рядом" 2021: смотрите трейлер

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  1. "Чёрная Вдова"

Дата премьеры: 8 июля 2021 года

События фильма будут происходить после фильма "Первый мститель: Противостояние". Это первая полнометражная лента 4 фазы киновселенной Marvel. По сюжету, Наташа Романова вынуждена будет вспомнить свое прошлое и отправиться к месту своих тренировок – "Красной комнате". Окажется, что ее близкие были втянуты в опасный заговор. В частности, речь идет о сестре Елене, Алексее, известном как Красный Страж, и Мелине. Всем грозит опасность, поэтому Чёрная вдова поможет им и попытается уничтожить лагерь подготовки таких же безжалостных убийц, как она. Противниками супергероини будет опасный Надзиратель (Тони Мастерс), а также наемники из КГБ, обладающие такими же навыками, как и Чёрная вдова.

"Чёрная вдова" 2021: смотрите трейлер

  1. "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Дата премьеры: 5 августа 2021 года

Летом нас ждет встреча со второй частью уже всеми любимой картины "Отряд самоубийц". В блокбастере события происходят в Белль Рив – опасной тюрьме с самым высоким уровнем смертности. Заключенные собираются в отряд X и отправляются на остров Корто Мальтезе, чтобы разрушить Йотунхейм, тюрьму и лабораторию, где экспериментируют над людьми. Судя по трейлеру, будет нескучно.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите трейлер

  1. "Заклятие 3: По воле дьявола"

Дата премьеры: 3 июня 2021 года

Кинолента рассказывает жуткую историю террора, убийства и неизвестного зла, которое шокировало даже главных героев – опытных исследователей паранормальных сил Эда и Лоррейн Уорренов (прототипы этих героев расследуют паранормальные ситуации). Все начинается с борьбы за душу мальчика.

В основе сюжета – книга "Дьявол в Коннектикуте". Издание вышло в 1983 году и изображает жизнь Арне Шайенна Джонсона, который убил своего домовладельца.

"Заклятие 3: По воле дьявола" 2021: смотрите трейлер

  1. Сериал "Люпен" 2 сезон 

Дата премьеры: 11 июня 2021 года

Сериал рассказывает историю о мужчине по имени Ассан Диоп (Омар Си), отец которого был несправедливо осужден за попытку украсть колье королевы Марии-Антуанетты. Поэтому Ассан выстраивает интеллектуально вооруженную месть в стиле известного джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

Постепенно в сериале раскрывается необычная история любви главного героя, а потому все зрители болеют за вора, несмотря на то, что тот нарушает все законы. Вероятно, этому способствует харизматичность актера Омара Си, который великолепно вжился в роль этого персонажа.

Сериал "Люпен" 2 сезон: смотрите трейлер

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  1. "Пороховой коктейль" 

Дата премьеры: 15 июля 2021

Зрителям подготовили историю о девушке Сэм (Карен Гиллан), которая решила пойти по пути своей матери (Лина Хиди) и стала профессиональным киллером. Главная героиня встречает маленькую девочку (Хлоя Коулмэн), на которую охотятся главари банды. Сэм пытается спасти ребенка, но для этого вынуждена встретиться с родной матерью, которая оставила ее в детстве.

"Пороховой коктейль" 2021: смотрите трейлер онлайн

Премьеры лета 2021 года

Редакция Кино 24 также подготовила для вас список всех летних премьер, чтобы вы точно имели из чего выбрать. Хорошего просмотра!

Июнь

3 июня
  • "Магазинные воришки всего мира"
  • "Коп на драйве"
  • "Ангел мести"
  • "Легенда о пианисте"
10 июня
  • "Спирит Непокорный"
  • "На высоте мечты"
  • "Поганцы"
  • "Хозяин"
  • "Пролетая над гнездом кукушки"
  • "Голос Луны"
17 июня
  • "Форсаж 9"
  • "Лука"
  • "Хищники"
  • "Ужасы"
  • "Оккупация: Миссия "Дождь"
  • "Ассасин: Битва миров"
24 июня
  • "Телохранитель жены киллера"
  • "Руфус: Хроники волшебной страны"
  • "Виктор_Робот"
25 июня
  • "Ледяной драйв"

Июль

1 июля
  • "Судная ночь навсегда"
  • "Страсть, любовь и стволы"
  • "В ловушке"
  • "Рок Дог 2"
  • "Как быть хорошей женой"
8 июля
  • "Топ Ган: Мэверик"
15 июля
  • "Неизведанное: Удача Дрейка"
  • "Космический джем: Новое поколение"
  • "Клаустрофобы 2"
  • "Властители улиц"
  • "Боевой робот номер 4"
  • "Поли"
22 июля
  • "Монстры на каникулах: Трансформания"
  • "Пульс"
  • "Короче говоря"

Август

12 августа
  • "Персонаж"
  • "Наш отец"
19 августа
  • "Дочь короля"
  • "Воспоминание"
24 августа
  • "Червоний. Без лінії фронту"
26 августа
  • "Кэндимен"
  • "Кодекс киллера"
Автор: Наталія Гулій