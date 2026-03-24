Однако если вы не фанат фильмов 1990-х, то киноман Дмитрий Остапчук на своих странице в Threads поделился целым списком лент, которые стоит увидеть хотя бы раз.

Тоже интересно Культовые комедии 90-х годов, которые вернут в беззаботное прошлое

Какие фильмы из 1990-х стоит посмотреть?

"Лучше не бывает"

Рейтинг IMDb: 7.7

В центре сюжета – писатель Мелвин Адал, который буквально ненавидит всех вокруг. Из-за странного поведения он одинок, но однажды мужчине приходится ухаживать за собакой, у которой он учится доброте и преданности. Так Мелвин познает глубинный мир человеческих чувств.

"Большой папа"

Рейтинг IMDb: 6.5

Этот фильм рассказывает о безответственном мужчине, которого сыграл Адам Сэндлер, что неожиданно берет на себя ответственность ухаживать за маленьким мальчиком. Он делает это для того, чтобы доказать свою зрелость, но в процессе сам взрослеет.

"Поездка в Америку"

Рейтинг IMDb: 7.1

Эта культовая комедия рассказывает об африканском принце, который инкогнито отправляется в Америку, чтобы найти там женщину, которая полюбит его не за богатство, а за то, каким он есть.

"Великий Лебовски"

Рейтинг IMDb: 8.1

Еще одна высокорейтинговая комедия, события которой происходят в Лос-Анджелесе в начале 1990-х годов. Там ленивый мужчина по прозвищу Чувак из-за путаницы с богатым тезкой попадает в совершенно абсурдную криминальную историю.

"Идеальный мир"

Рейтинг IMDb: 7.5

Сюжет разворачивается вокруг истории жизни Робета Хейнса – беглого преступника, который берет в заложники мальчика Филиппа. Теперь Робет вместе с мальчиком скрывается от правоохранителей, однако между ними постепенно возникает сильная эмоциональная связь.

"Афера Томаса Крауна"

Рейтинг IMDb: 6.9

Этот фильм рассказывает о харизматичном миллионере, который ради азарта похищает картину и вступает в опасную игру с умной следовательницей. Но богач не смог предвидеть страсть, которая возникнет между ними.

"Выкуп"

Рейтинг IMDb: 6.7

Этот криминальный триллер основан на истории богатого бизнесмена, у которого похищают сына. Однако мужчина решает рисковать и объявляет вознаграждение за поимку преступников.

"Время убивать"

Рейтинг IMDb: 7.5

Этот фильм – психологическая драма о расовом противостоянии, где одну из главных ролей сыграл Мэтью Макконахи. В центре сюжета – молодой адвокат, который защищает отца, вызвавшего громкий резонанс в обществе, совершив самосуд над обидчиками своей дочери.

"Враг государства"

Рейтинг IMDb: 7.3

Эта история с Уиллом Смитом в главной роли понравится тем, кто обожает остросюжетные боевики. По сюжету, адвокат получает доказательства политического убийства, после чего становится мишенью спецслужб, которые всячески пытаются его уничтожить.

"Переговорщик"

Рейтинг IMDb: 7.3

Завершаем эту подборку фильмом об опытном полицейском-переговорщике, который сам становится заложником ситуации. Чтобы доказать свою невиновность, мужчина берет людей в заложники.

А какие старые украинские фильмы стоит посмотреть?

В наследии украинского кинематографа тоже есть немало качественных лент, которые точно стоят внимания. Это фильмы, которые прославили наших художников на весь мир: "Тени забытых предков" Параджанова, "Пропавшая грамота", "Голод-33", "Поводырь", "Белая птица с черной отметиной".