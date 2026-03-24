Однак якщо ви не фанат фільмів 1990-х, то кіноман Дмитро Остапчук на своїх сторінці в Threads поділився цілим списком стрічок, які варто побачити хоча б раз.

Які фільми з 1990-х варто подивитися?

"Краще не буває"

Рейтинг IMDb: 7.7

У центрі сюжету – письменник Мелвін Адал, який буквально ненавидить всіх навколо. Через дивну поведінку він самотній, але одного разу чоловіку доводиться доглядати собаку, в якої він вчиться доброті та відданості. Так Мелвін пізнає глибинний світ людських почуттів.

"Великий тато"

Рейтинг IMDb: 6.5

Цей фільм розповідає про безвідповідального чоловіка, якого зіграв Адам Сендлер, що неочікувано бере на себе відповідальність доглядати за маленьким хлопчиком. Він робить це для того, щоб довести свою зрілість, але в процесі сам дорослішає.

"Поїздка в Америку"

Рейтинг IMDb: 7.1

Ця культова комедія розповідає про африканського принца, який інкогніто вирушає в Америку, щоб знайти там жінку, яка покохає його не за багатство, а за те, яким він є.

"Великий Лебовскі"

Рейтинг IMDb: 8.1

Ще одна високорейтингова комедія, події якої відбуваються в Лос-Анджелесі на початку 1990-х років. Там ледачий чоловік на прізвисько Чувак через плутанину з багатим тезкою потрапляє в абсолютно абсурдну кримінальну історію.

"Ідеальний світ"

Рейтинг IMDb: 7.5

Сюжет розгортається навколо історії життя Робета Хейнса – втікача-злочинця, який бере в заручники хлопчика Філіпа. Тепер Робет разом із хлопчиком ховається від правоохоронців, однак між ними поступово виникає сильний емоційний зв'язок.

"Афера Томаса Крауна"

Рейтинг IMDb: 6.9

Цей фільм розповідає про харизматичного мільйонера, який заради азарту викрадає картину й вступає в небезпечну гру з розумною слідчою. Та багатій не зміг передбачити пристрасть, яка виникне між ними.

"Викуп"

Рейтинг IMDb: 6.7

Цей кримінальний трилер заснований на історії багатого бізнесмена, в якого викрадають сина. Однак чоловік вирішує ризикувати й оголошує винагороду за впіймання злочинців.

"Час убивати"

Рейтинг IMDb: 7.5

Цей фільм – психологічна драма про расове протистояння, де одну з головних ролей зіграв Метью Макконегі. У центрі сюжету – молодий адвокат, який захищає батька, що викликав гучний резонанс у суспільстві, вчинивши самосуд над кривдниками своєї доньки.

"Ворог держави"

Рейтинг IMDb: 7.3

Ця історія з Віллом Смітом у головній ролі сподобається тим, хто обожнює гостросюжетні бойовики. За сюжетом, адвокат отримує докази політичного вбивства, після чого стає мішенню спецслужб, які всіляко намагаються його знищити.

"Перемовник"

Рейтинг IMDb: 7.3

Завершуємо цю добірку фільмом про досвідченого поліцейського-перемовника, який сам стає заручником ситуації. Щоб довести свою невинуватість, чоловік бере людей в заручники.

А які старі українські фільми варто подивитися?

У спадку українського кінематографа теж є чимало якісних стрічок, які точно вартують уваги. Це фільми, які прославили наших митців на увесь світ: "Тіні забутих предків" Параджанова, "Пропала грамота", "Голод-33", "Поводир", "Білий птах з чорною ознакою".