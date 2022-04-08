Недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под громким названием "От Львова до Урала", передает 24 канал. В Украинской киноакадемии сразу подчеркнули, что "во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо".

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Позже Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии.

Во Франции отменить фестиваль российского кино, где участвовали фильмы Сергея Лозницы

Эту новость сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В телеграмме он отметил, что " имеем сегодня важную победу на дипломатическом и культурном фронте".

Во французском городе Нант отменен кинофестиваль "От Львова до Урала". Украинская культура не может иметь ничего общего с российскими пропагандистскими матрешками. Сегодня весь мир должен отправлять все российское по направлению их корабля!

– сообщил Садовый.

Как сообщал продюсер его фильма "Донбасс" Денис Иванов, Лозница был "очень счастлив", что его картины должны быть представлены на фестивале российского кино.

Заметьте, кроме счастья от участия в кинофестивале "От Львова до Урала" Лозница неоднократно заявлял, что считает себя космополитом. Его позиция не изменилась во время российского вторжения. Денис Иванов также напомнил , что Лозница еще летом прошлого года рассказывала, что украинцы должны нести коллективную ответственность за трагедию Бабьего Яра, поскольку они, находясь в оккупации, знали, что происходит.