Во Франции отменили фестиваль российского кино, где участвовали фильмы Сергея Лозницы

Во Франции отменили кинофестиваль российского кино "От Львова до Урала" (Univerciné de Nantes). Он был запланирован на период с 31 марта по 3 апреля.

Недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под громким названием "От Львова до Урала", передает 24 канал. В Украинской киноакадемии сразу подчеркнули, что "во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо".

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Позже Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии.

Во Франции отменить фестиваль российского кино, где участвовали фильмы Сергея Лозницы

Эту новость сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В телеграмме он отметил, что "имеем сегодня важную победу на дипломатическом и культурном фронте".

Во французском городе Нант отменен кинофестиваль "От Львова до Урала". Украинская культура не может иметь ничего общего с российскими пропагандистскими матрешками. Сегодня весь мир должен отправлять все российское по направлению их корабля!

– сообщил Садовый.

Как сообщал продюсер его фильма "Донбасс" Денис Иванов, Лозница был "очень счастлив", что его картины должны быть представлены на фестивале российского кино.

Заметьте, кроме счастья от участия в кинофестивале "От Львова до Урала" Лозница неоднократно заявлял, что считает себя космополитом. Его позиция не изменилась во время российского вторжения. Денис Иванов также напомнил, что Лозница еще летом прошлого года рассказывала, что украинцы должны нести коллективную ответственность за трагедию Бабьего Яра, поскольку они, находясь в оккупации, знали, что происходит.