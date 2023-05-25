Fubar уже на Netflix: свежие отзывы на первый сериал с Арнольдом Шварценеггером
Шпионский сериал Fubar 2023 года, в котором Арнольд Шварценеггер сыграл главную роль, вышел на Netflix 25 мая. Как его оценили первые зрители, читайте ниже.
Сериал вышел на Netflix с украинским дубляжом. Арнольд Шварценеггер сыграл роль Люка, который вместе с дочерью Эммой постепенно выясняют, что оба являются агентами ЦРУ. Рискованная миссия под прикрытием превращается в семейный конфликт. В сериале сыграла еще американская актриса Моника Барбаро и менее известный актер Милан Картер, передает 24 Канал.
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Fubar уже на Netflix – описание всех серий
Сериал состоит из 8 серий, каждая из которых длится от 46 до 59 минут.
- Возьми дочь на работу
В канун выхода на пенсию агент ЦРУ Люк готовится к новому происшествию, но неожиданные откровения и срочное дело на работе разрушают его планы.
- Угон поезда
Люк и Эмма вынуждены объединить усилия, чтобы остановить Боро, но они осознают, что их напряженные отношения только первая проблема из многих.
- Сладкая ловушка
Команда предотвращает международный кризис, а затем отправляется на поиски конфиденциальной информации в Молдове. Когда ситуация усложняется, Эмма предлагает себя в роли наживки.
- Вооруженный и опасный
Люк успокаивает Эмму, которую дома ждет сюрприз. В Греции команда идет на риск, чтобы уволить верного союзника.
- Сегодня с мозгом, завтра – без
На фоне несчастья в семье Люк чувствует, что границы между его разными жизнями начинают размываться. Ему приходится разбираться с подавленной Эммой и требованиями Боро.
- Роял-флеш
Барри и Тина участвуют в картежной игре с высокими прудами, чтобы приблизиться к Боро. Команда застревает в бункере, и напряжение достигает критической точки.
- Золотой нрав
Люк и Эмма приближаются к Боро, но им приходится искать баланс между личной драмой и очень щепетильной ситуацией. Ру находит решение на фоне вопроса жизни и смерти.
- Вот и все
Время идет, а Люк и Эмма принимают трудные решения, чтобы завершить миссию и выжить. Важный для семьи Бруннер день выходит из-под контроля.
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Первые отзывы на сериал с Арнольдом Шварценеггером
На Rotten Tomatoes сериал пока имеет 43% от критиков на основе 14 рецензий.
- "Смесь комедии и экшена неровная, сценарий не такой резкий и забавный, как мог бы быть, и слишком много фоновой экспозиции";
- "Fubar принадлежат к категории "не очень, но очень весело";
- "Действие хорошо срежиссировано. Но сериал может показаться натянутым, поскольку он колеблется от безумия до сентиментальности и насилия... И как комедия, это не так уж смешно";
- "Fubar – это жестокая, почти смешная катастрофа, наполненная дешевым сексуальным юмором, стандартными сценами действий и персонажами толщиной с бумагу";
- "В очередной раз Шварценеггер показывает зрителю, что он прежде всего комик";
- "Fubar предлагает абсолютно все, что фанаты Арнольда Шварценеггера хотели бы увидеть от легендарной звезды, назвавшей его первый в истории телесериал в жанре комедийного боевика, что оказалось одновременно его величайшей силой и явной слабостью";
- "У него был весь потенциал, чтобы дать Шварценеггеру новый комедийный боевик в виде потокового сериала. К сожалению, это так же утомляет, как хромые комедии о разрыве между поколениями уже были в 1980-х";
- "Нику Санторе, творцу и сценаристу, удалось сохранить культовый образ своего главного героя, одновременно обновив и десакрализовав его, – миссия, которой Шварценеггер с радостью подчиняется".