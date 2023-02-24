Присяжные признали Вайнштейна виновным по трем пунктам обвинения. В частности, в изнасиловании и 2 пунктах сексуального насилия над моделью и актрисой в 2013 году, которая свидетельствовала анонимно.

К теме Добивался и насиловал несовершеннолетнюю: Мэрилин Мэнсон снова попал в секс-скандал

В то же время, добавим, что скандального продюсера оправдали по обвинениям в нападении на другую женщину, поскольку не смогли доказать его вину.

Новый приговор (16 лет), который продлится сразу после отбытия 23-летнего тюремного срока, повышает вероятность того, что оскароносный 70-летний Вайнштейн проведет остаток своей жизни в тюрьме.

Гарви Вайнштейн присутствовал на заседании суда, он заявил о своей невиновности и умолял судью "пощады" за несколько минут до того, как она вынесла ему приговор.

Адвокат экспродюсера просил не больше трех лет по каждому из трех пунктов обвинения. Защита также попросила принять во внимание возраст Вайнштейна и ухудшение здоровья – болезнь сердца и проблемы с позвоночником (ведь он сейчас в инвалидной коляске).

Что известно о деле с Гарви Вайнштейном

Еще в октябре 2017 года более 90 женщин обвинили 70-летнего Гарви Уайнштейна в притязаниях. Его осудили в феврале 2020 года. Вайнштейна обвинили в сексуальных притязаниях даже голливудские актрисы:

Анджелина Джоли,

Ума Турман,

Кара Делевинь,

Ева Грин,

Гвинет Пелтроу,

Ешли Джадд,

Ольга Куриленко и другие.



Кто из звезд обвинил Нарви Вайнштейна в притязаниях / Инфографика 24 Канала

Этот процесс запустил один из самых важных флешмобов в защиту достоинства женщины – #MeToo. А журнал Time присудил звание "Человек года" группе лиц с хештегом #MeToo.