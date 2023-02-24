Присяжні визнали Вайнштейна винним за трьома пунктами звинувачення. Зокрема, у зґвалтуванні та 2 пунктами щодо сексуального насильства над моделлю і актрисою в 2013 році, яка свідчила анонімно.

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Водночас додамо, що скандального продюсера виправдали за звинуваченнями в нападі на іншу жінку, оскільки не змогли довести його вину.

Новий вирок (16 років), який триватиме одразу після відбуття 23-річного тюремного терміну, підвищує ймовірність того, що оскароносний 70-річний Вайнштейн проведе решту свого життя у в'язниці.

Гарві Вайнштейн був присутній на засіданні суду, він заявив про свою невинуватість і благав суддю "пощади" за кілька хвилин до того, як вона винесла йому вирок.

Адвокат експродюсера просив не більше трьох років за кожним із трьох пунктів звинувачення. Захист також попросив взяти до уваги вік Вайнштейна та погіршення здоров'я – хворобу серця та проблеми з хребтом (адже він зараз у інвалідному візку).

Що відомо про справу з Гарві Вайнштейном

Ще в жовтні 2017 року понад 90 жінок звинуватили 70-річного Гарві Вайнштейна у домаганнях. Його засудили в лютому 2020. Вайнштейна звинуватили в сексуальних домаганнях навіть голлівудські акторки:

Анджеліна Джолі,

Ума Турман,

Кара Делевінь,

Єва Грін,

Гвінет Пелтроу,

Ешлі Джад,

Ольга Куриленко та інші.



Хто з зірок звинуватив Нарві Вайнштейна у домаганнях / Інфографіка 24 Каналу

Цей процес запустив один і найважливіших флешмобів на захист гідності жінки – #MeToo. А журнал Time присудив звання "Людина року" групі осіб з хештегом #​MeToo.