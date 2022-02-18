Чтобы как можно атмосфернее воссоздать лихие 1990-е, сцену на рынке, например, команда создавала с нуля. Олег Сенцов, улыбаясь, отметил, что это была "самая дорогая сцена".
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Мы делали все с нуля. Нашли рынок, который более менее похож на прежний. Нам его дали для съемки на один день. Уже с вечера мы начали готовиться. Отыскали продавцов с фруктами, какими-то банками, со старыми машинами,
– сказал режиссер.
По словам Сенцова, участие в сцене принимали люди из массовки. "Кажется, 200 человек примерно", – вспомнил он.
Кадр из фильма "Носорог" / Фото пресс-службы фильма
А вот с локацией Дом культуры, создателям фильма повезло. Команда поехала в Кривой Рог, где есть много локаций под 1990-е годы: "Вопреки тому, что центр города довольно застроенный и современный, окрестности выглядят заброшено. Там старые предприятия, плохие дороги".
Дом культуры нашли где-то в 30 или 40 километрах от Кривого Рога. По очень плохой дороге, мы ехали туда полтора часа. Но место было очень классное и атмосферное, как снаружи, так и внутри. Там до сих пор стоят пионерские постаменты – это невероятно, что мы это нашли,
– поделился Сенцов.
Кадр из фильма "Носорог" / Фото пресс-службы фильма
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Как сообщил режиссер в интервью 24 каналу, Дом культуры – была одной из самых сложных локаций. "Я посмотрел 15 разных локаций, но мы выбрали дом, хоть он и был самый сложный с точки зрения логистики", – дополнил он.
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