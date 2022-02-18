Щоб якомога атмосферніше відтворити лихі 1990-ті, сцену на ринку, наприклад, команда створювала з нуля. Олег Сенцов, усміхаючись, зазначив, що це була "найдорожча сцена".

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Ми робили все з нуля. Знайшли ринок, який більш менш схожий на колишній. Нам його дали для зйомки на один день. Тож уже з вечора ми почали готуватись. Познаходили продавців з фруктами, якимись банками, зі старими машинами,

– сказав режисер.

За словами Сенцова, участь у сцені брали люди з масовки. "Здається, 200 людей приблизно", – згадав він.



Кадр з фільму "Носоріг" / Фото пресслужби фільму

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А ось з локацією Дім культури, творцям фільму більше пощастило. Команда поїхала у Кривий Ріг, де є багато локацій під 1990-ті роки: "Всупереч тому, що центр міста доволі розбудований і сучасний, околиці виглядають закинуто. Там старі підприємства, погані дороги".

Дім культури знайшли десь за 30 чи 40 кілометрів від Кривого Рогу. По дуже поганій дорозі, ми їхали туди півтори години. Але місце було дуже класне та атмосферне, як зовні, так і всередині. Там досі стоять піонерські постаменти – це неймовірно, що ми це знайшли,

– поділився Сенцов.

Важливо. Читайте велике інтерв'ю про фільм "Носоріг" з режисером Олегом Сенцовим та продюсером Денисом Івановим у межах проєкту " Інтерв'ю 24".



Кадр з фільму "Носоріг" / Фото пресслужби фільму

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Як повідомив режисер в інтерв’ю 24 каналу, Дім культури – була однією з найскладніших локацій. "Я подивився 15 різних локацій, але ми обрали Дім, хоч він і був найскладніший з точки зору логістики", – доповнив він.

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