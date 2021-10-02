Пейдж станет и продюсером проекта совместно с лауреатом премии "Эмми" Ноем Хоули, Майком Ларокка и Анжелой Руссо-Отстот, а также с авторами последних частей франшизы "Мстители" Энтони и Джо Руссо.

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Разработкой фильма занимаются кинокомпании AGBO и 26 Keys.

AGBO изначально была основана для того, чтобы мы могли сотрудничать с артистами, которых мы очень уважаем и которыми восхищаемся,

– сказал представитель студии Майк Ларокка.

Детали сюжета для триллера хранятся в секрете. Дата релиза еще не назначена.

Интересно. В 2020 году Netflix и AGBO сняли фильм "Эвакуация" по сценарию Джо Руссо, который в 99 миллионах семей во всем мире стал самым популярным оригинальным фильмом стримера в истории. В этом фильме снимались Крис Хемсворт, Рудракш Джайсвал, Дэвид Гарбор, Панкадж Трипати, Рандип Худа, Гольшифте Фарахани, Марк Донато и другие.

Что известно о сериале "Бриджертоны", в котором снялся Реге-Жан Пейдж

Первый сезон сериала успели посмотреть более 60 миллионов. В основе "Бриджертонов" – серия любовных романов писательницы Джулии Квинн. Секс, роскошные костюмы, интриги, а главное – очаровательные персонажи. Один из них – Саймон Бассет, своенравный герцог Гастингс. Родители каждой девушки хотят, чтобы их дочь вышла за него замуж. Однако герцог поклялся отцу, что никогда не женится, чтобы не продолжать род. Вот тут и возникает проблемная любовная история, в которой Реге‑Жан Пейдж сыграл идеально.

Премьера новых серий "Бриджертонов" состоится весной 2022 года.

"Бриджертоны" 2022: смотрите трейлер