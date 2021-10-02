Пейдж стане й продюсером проєкту спільно з лауреатом премії "Еммі" Ноєм Хоулі, Майком ЛаРокка і Анжелою Руссо-Отстот, а також з авторами останніх частин франшизи "Месники" Ентоні і Джо Руссо.
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Розробкою фільму займаються кінокомпанії AGBO і 26 Keys.
AGBO спочатку була заснована для того, щоб ми могли співпрацювати з артистами, яких ми дуже поважаємо і якими захоплюємося,
– сказав представник студії Майк ЛаРокка.
Деталі сюжету для трилера зберігаються у секреті. Дата релізу ще не призначена.
Що відомо про серіал "Бріджертони", у якому знявся Реге‑Жан Пейдж
Перший сезон серіалу встигли подивитися понад 60 мільйонів. У основі "Бріджертонів" – серія любовних романів письменниці Джулії Квінн. Секс, розкішні костюми, інтриги, а головне – чарівні персонажі. Один із них – Саймон Бассет, норовливий герцог Гастінгс. Батьки кожної дівчини хочуть, щоб їхня донька вийшла за нього заміж. Однак, герцог заприсягнувся батькові, що ніколи не одружиться, щоб не продовжувати роду. Ось тут і виникає проблемна любовна історія, в якій Реге‑Жан Пейдж зіграв ідеально.
Прем’єра нових серій "Бріджертонів" відбудеться навесні 2022 року.
"Бріджертони" 2022: дивіться трейлер