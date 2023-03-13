Напомним, что в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения. престижной кинопремии Оскар. Однако событие прошло не без курьезов.
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В частности, в скандал попал и актер Хью Грант. Модель и ведущая Эшли Грэхэм задала звезде ряд стандартных вопросов, но Гью очевидно не был заинтересован в разговоре.
Когда у него спросили, за кого он болеет, Грант ответил, что "ни за кого конкретно". Грэхем также решила узнать, от какого бренда смокинг Гранта. "Просто мой костюм", - безразлично ответил актер, а затем добавил, что его сшил портной.
Почитатели сразу раскритиковали Гранта, а ведущую похвалили за выдержку. Что они говорят об этом интервью:
- "Худшее интервью на Оскаре",
- "Кто-то обратил внимание на то, как Хью Грант только что закатил глаза? Он был злой на то, что Грэхем назвала его "ветераном" Оскар или он был злой на весь мир?",
- "Хью Грант только что дал самое пренебрежительное интервью, которое я когда-либо видела",
- "Полное пренебрежение к интервьюерам и всем, с чьим мнением он не согласен. Его самомнение не знает границ".
Однако некоторые защищают актера и отмечает, что ведущая просто не будет достаточно профессиональной:
- "Просто казалось, что он не хочет давать интервью. Но было несколько довольно плохих вопросов. Я не думаю, что он специально пытался быть грубым".
- "Кто эта ведущая и во что она одета? Он не знал, куда смотреть!"
- "Ее вопросы были очень слабыми. И да, последний заставил его закатить глаза... Он британец, они считают все это довольно бессмысленным".
- "Оставьте его в покое, он ничего не сделал".
- "Он просто чувствовал себя неловко и не знал, как ответить на эти поверхностные вопросы в прямом эфире".
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