Нагадаємо, що в ніч на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася 95-а церемонія вручення престижної кінопремії Оскар. Проте подія пройшла не без курйозів.

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Зокрема, у скандал втрапив і актор Г’ю Грант. Модель та ведуча Ешлі Грехем задала зірці низку стандартних питань, але Г’ю очевидно не був зацікавлений у розмові.

Коли в нього запитали, за кого він вболіває, Грант відповів, що "ні за кого конкретно". Грехем також вирішила дізнатися, від якого бренду смокінг Гранта. "Просто мій костюм", – байдуже відповів актор, а потім додав, що його пошив кравець.

Шанувальники одразу розкритикували Гранта, а ведучу похвалили за витримку. Що вони кажуть про це інтерв'ю:

"Найгірше інтерв'ю на Оскарі",

"Хтось звернув увагу на те, як Х’ю Грант щойно закотив очі? Він був злий на те, що Грехем назвала його "ветераном" Оскар чи він був злий на весь світ?",

"Х'ю Грант щойно дав найзневажливіше інтерв'ю, яке я коли-небудь бачила",

"Повна зневага до інтерв'юерів і всіх, з чиєю думкою він не згоден. Його зарозумілість не знає меж".

Проте дехто захищає актора та наголошує, що ведуча просто не буде досить професійною:

"Просто здавалося, що він не хоче давати інтерв’ю. Але й було кілька досить поганих запитань. Я не думаю, що він спеціально намагався бути грубим".

"Хто ця ведуча і у що вона одягнена? Він не знав, куди дивитися!"

"Її питання були дуже слабкими. І так, останнє змусило його закотити очі... Він британець, вони вважають усе це досить безглуздим".

"Дайте йому спокій, він нічого не зробив".

"Він просто почувався ніяково і не знав, як відповісти на ці поверхневі питання в прямому ефірі".

До слова, ще одна курйозна ситуація сталася з Леді Гагою. Під час виходу акторів на доріжку фотограф, який знімав співачку, оступився та впав просто поруч з нею. Виконавиця не розгубилася та одразу ж поквапилася допомогти чоловіку підвестися. Відео – дивіться у нашій статті.