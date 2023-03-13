Нагадаємо, що в ніч на 13 березня в Лос-Анджелесі відбулася 95-а церемонія вручення престижної кінопремії Оскар. Проте подія пройшла не без курйозів.
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Зокрема, у скандал втрапив і актор Г’ю Грант. Модель та ведуча Ешлі Грехем задала зірці низку стандартних питань, але Г’ю очевидно не був зацікавлений у розмові.
Коли в нього запитали, за кого він вболіває, Грант відповів, що "ні за кого конкретно". Грехем також вирішила дізнатися, від якого бренду смокінг Гранта. "Просто мій костюм", – байдуже відповів актор, а потім додав, що його пошив кравець.
Шанувальники одразу розкритикували Гранта, а ведучу похвалили за витримку. Що вони кажуть про це інтерв'ю:
- "Найгірше інтерв'ю на Оскарі",
- "Хтось звернув увагу на те, як Х’ю Грант щойно закотив очі? Він був злий на те, що Грехем назвала його "ветераном" Оскар чи він був злий на весь світ?",
- "Х'ю Грант щойно дав найзневажливіше інтерв'ю, яке я коли-небудь бачила",
- "Повна зневага до інтерв'юерів і всіх, з чиєю думкою він не згоден. Його зарозумілість не знає меж".
Проте дехто захищає актора та наголошує, що ведуча просто не буде досить професійною:
- "Просто здавалося, що він не хоче давати інтерв’ю. Але й було кілька досить поганих запитань. Я не думаю, що він спеціально намагався бути грубим".
- "Хто ця ведуча і у що вона одягнена? Він не знав, куди дивитися!"
- "Її питання були дуже слабкими. І так, останнє змусило його закотити очі... Він британець, вони вважають усе це досить безглуздим".
- "Дайте йому спокій, він нічого не зробив".
- "Він просто почувався ніяково і не знав, як відповісти на ці поверхневі питання в прямому ефірі".
До слова, ще одна курйозна ситуація сталася з Леді Гагою. Під час виходу акторів на доріжку фотограф, який знімав співачку, оступився та впав просто поруч з нею. Виконавиця не розгубилася та одразу ж поквапилася допомогти чоловіку підвестися. Відео – дивіться у нашій статті.