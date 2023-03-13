Актер Гью Грант нарвался на хейт из-за своего поведения во время интервью на Оскаре-2023: видео

Британского актера Хью Гранта подвергли критике за интервью, которое он дал модели Эшли Грэхэм во время церемонии Оскар-2023. Во время разговора актер закатывал глаза, отвечал коротко и своим видом показывал, что ему не интересно.

Напомним, что в ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения. престижной кинопремии Оскар. Однако событие прошло не без курьезов.

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В частности, в скандал попал и актер Хью Грант. Модель и ведущая Эшли Грэхэм задала звезде ряд стандартных вопросов, но Гью очевидно не был заинтересован в разговоре.

Когда у него спросили, за кого он болеет, Грант ответил, что "ни за кого конкретно". Грэхем также решила узнать, от какого бренда смокинг Гранта. "Просто мой костюм", - безразлично ответил актер, а затем добавил, что его сшил портной.

Почитатели сразу раскритиковали Гранта, а ведущую похвалили за выдержку. Что они говорят об этом интервью:

"Худшее интервью на Оскаре",

"Кто-то обратил внимание на то, как Хью Грант только что закатил глаза? Он был злой на то, что Грэхем назвала его "ветераном" Оскар или он был злой на весь мир?",

"Хью Грант только что дал самое пренебрежительное интервью, которое я когда-либо видела",

"Полное пренебрежение к интервьюерам и всем, с чьим мнением он не согласен. Его самомнение не знает границ".

Однако некоторые защищают актера и отмечает, что ведущая просто не будет достаточно профессиональной:

"Просто казалось, что он не хочет давать интервью. Но было несколько довольно плохих вопросов. Я не думаю, что он специально пытался быть грубым".

"Кто эта ведущая и во что она одета? Он не знал, куда смотреть!"

"Ее вопросы были очень слабыми. И да, последний заставил его закатить глаза... Он британец, они считают все это довольно бессмысленным".

"Оставьте его в покое, он ничего не сделал".

"Он просто чувствовал себя неловко и не знал, как ответить на эти поверхностные вопросы в прямом эфире".

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