HBO выпустил тизер своих главных проектов, которые выйдут в 2021 году. В нем собраны кадры с 21 будущего проекта.

В тизере собрали как и ожидаемые сезоны предыдущих сериалов, так и будущих, совершенно новых телешоу, в частности "Мейр с Исттауна" с Кейт Уинслет. Также можно увидеть документалки о Тине Тернер, скандале в семье Вуди Аленна тому подобное. К теме Marvel раскрывает секреты: студия готовит сериал о создании супергеройских фильмов Главные проекты от HBO в 2020 году "Небывалые" (The Nevers) "Сцены из супружеской жизни" (Scenes From a Marriage) "Мейр с Исттауна" (Mare of Easttown) "Белый лотос" (The White Lotus) "Наследие" (Succession) "Волна 100 футов" (100 Foot Wave) "Медвежий угол" (Beartown) "Белая ворона" (Insecure) "Уменьши свой энтузиазм" Curb Your Enthusiasm "Лос Страшилкас" (Los Espookys) "Пациенты" (In Treatment) "Тина" (Tina) "Аллен против Фэрроу" (Allen v. Farrow) "Тяжелые удары" (Hard Knocks) "Мы были здесь" (We're here) "Дамы шутят по-черному" (A Black Lady Sketch Show) "Настоящий спорт с Брайантом Гамбела" (Real Sports With Bryant Gambel) "Как с Джоном Уилсоном" (How To With John Wilson) "В реальном времени с Биллом Маром" (Real Time With Bill Maher) "На прошлой неделе сегодня вечером с Джоном Оливером" (Last Week Tonight With John Oliver) "Бетти" Проекты HBO в 2021 году: смотрите тизер