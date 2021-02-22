HBO выпустил тизер с главными будущими проектами 2021 года: видео
HBO выпустил тизер своих главных проектов, которые выйдут в 2021 году. В нем собраны кадры с 21 будущего проекта.
Источник:24 канал
В тизере собрали как и ожидаемые сезоны предыдущих сериалов, так и будущих, совершенно новых телешоу, в частности "Мейр с Исттауна" с Кейт Уинслет. Также можно увидеть документалки о Тине Тернер, скандале в семье Вуди Аленна тому подобное.
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Главные проекты от HBO в 2020 году
- "Небывалые" (The Nevers)
- "Сцены из супружеской жизни" (Scenes From a Marriage)
- "Мейр с Исттауна" (Mare of Easttown)
- "Белый лотос" (The White Lotus)
- "Наследие" (Succession)
- "Волна 100 футов" (100 Foot Wave)
- "Медвежий угол" (Beartown)
- "Белая ворона" (Insecure)
- "Уменьши свой энтузиазм" Curb Your Enthusiasm
- "Лос Страшилкас" (Los Espookys)
- "Пациенты" (In Treatment)
- "Тина" (Tina)
- "Аллен против Фэрроу" (Allen v. Farrow)
- "Тяжелые удары" (Hard Knocks)
- "Мы были здесь" (We're here)
- "Дамы шутят по-черному" (A Black Lady Sketch Show)
- "Настоящий спорт с Брайантом Гамбела" (Real Sports With Bryant Gambel)
- "Как с Джоном Уилсоном" (How To With John Wilson)
- "В реальном времени с Биллом Маром" (Real Time With Bill Maher)
- "На прошлой неделе сегодня вечером с Джоном Оливером" (Last Week Tonight With John Oliver)
- "Бетти"
Проекты HBO в 2021 году: смотрите тизер
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