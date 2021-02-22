HBO випустив тизер своїх головних проєктів, які вийдуть у 2021 році. У ньому зібрані кадри з 21 майбутнього проєкту.

У тизері зібрали як і очікувані сезони попередніх серіалів, так і кадри з майбутніх, зовсім нових телешоу, зокрема "Мейр з Істтауна" з Кейт Вінслет. Також можна побачити документалки про Тіну Тернер, скандал у сім'ї Вуді Аленна тощо.

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Головні проєкти від HBO у 2020 році

"Небувалі" (The Nevers) "Сцени з подружнього життя" (Scenes From a Marriage) "Мейр з Істтауна" (Mare of Easttown) "Білий лотос" (The White Lotus) "Спадщина" (Succession) "Хвиля 100 футів" (100 Foot Wave) "Ведмежий кут" (Beartown) "Біла ворона" (Insecure) "Зменш свій ентузіазм" Curb Your Enthusiasm "Лос Страшилкас" (Los Espookys) "Пацієнти" (In Treatment) "Тіна" (Tina) "Аллен проти Ферроу" (Allen v. Farrow) "Важкі удари" (Hard Knocks) "Ми були тут" (We're here) "Дами жартують по-чорному" (A Black Lady Sketch Show) "Справжній спорт з Брайантом Гамбелом" (Real Sports With Bryant Gambel) "Як з Джоном Вілсоном" (How To With John Wilson) "У реальному часі з Біллом Маром" (Real Time With Bill Maher) "Минулого тижня сьогодні ввечері з Джоном Олівером" (Last Week Tonight With John Oliver) "Бетті" (Betty)

Проєкти HBO у 2021 році: дивіться тизер