Приказом Госкино от 21 декабря 2022 года № 177 объявлен конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". Об этом говорится в заявлении Госкино.
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Госкино объявило конкурс на должность руководителя Довженко-Центра
Документы на участие в конкурсе принимаются с 21 декабря 2022 года до 16 часов 20 января 2023 года. Формирование конкурсной комиссии начинается 22 декабря 2022 года. Срок проведения конкурса не более 60 дней, а именно с 21 декабря 2022 года по 21 февраля 2023 года,
– пишет Госкино.
По сообщению Госкино, руководителем государственного учреждения культуры может быть лицо, которое:
- имеет высшее образование;
- имеет стаж работы в сфере культуры не менее трех лет;
- владеет государственным языком;
- способна по своим деловым и нравственным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.
Отбор кандидатур для включения в состав конкурсной комиссии от общественных организаций осуществляется путем жеребьевки, которая проводится в случае представления кандидатур не менее двух общественных организаций. В случае необходимости – жеребьевка будет проведена 09 января 2023 в помещение Госкино.
Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра
- В середине августа Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра – крупнейшего национального киноархива, с 1994 года занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино. В самом центре такое решение было названо ликвидацией.
- Впоследствии украинцы создали петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра. А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".
- Позже Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук. Вместо нее назначили Юлию Кожан, имеющую опыт по бухгалтерскому делу и работе с кинологическим центром.
- 10 ноября в Довженко-Центр посетили обыски сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ. На следующий день обыски продлили.
- 12 ноября перед зданием Довженко-Центра состоялся митинг с лозунгом "Руки прочь от Довженко-Центра".
- В середине ноября Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра. Там заявили, что будут выбирать нового директора.
- Юлия Каждан уволилась с должности. Вместо нее назначили кинокритика Андрея Алфёрова.