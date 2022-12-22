Приказом Госкино от 21 декабря 2022 года № 177 объявлен конкурс на должность руководителя государственного предприятия "Национальный центр Александра Довженко". Об этом говорится в заявлении Госкино.

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Госкино объявило конкурс на должность руководителя Довженко-Центра

Документы на участие в конкурсе принимаются с 21 декабря 2022 года до 16 часов 20 января 2023 года. Формирование конкурсной комиссии начинается 22 декабря 2022 года. Срок проведения конкурса не более 60 дней, а именно с 21 декабря 2022 года по 21 февраля 2023 года,

– пишет Госкино.

По сообщению Госкино, руководителем государственного учреждения культуры может быть лицо, которое:

имеет высшее образование;

имеет стаж работы в сфере культуры не менее трех лет;

владеет государственным языком;

способна по своим деловым и нравственным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.

Отбор кандидатур для включения в состав конкурсной комиссии от общественных организаций осуществляется путем жеребьевки, которая проводится в случае представления кандидатур не менее двух общественных организаций. В случае необходимости – жеребьевка будет проведена 09 января 2023 в помещение Госкино.

Что известно о скандале вокруг Довженко-Центра