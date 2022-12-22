Наказом Держкіно від 21 грудня 2022 року № 177 оголошений конкурс на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка". Про це йдеться в заяві Держкіно.
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Держкіно оголосило конкурс на посаду керівника Довженко-Центру
Документи на участь у конкурсі приймаються з 21 грудня 2022 року до 16 години 20 січня 2023 року. Формування конкурсної комісії розпочинається 22 грудня 2022 року. Термін проведення конкурсу не більше 60 днів, а саме з 21 грудня 2022 року до 21 лютого 2023 року,
– пише Держкіно.
За повідомленням Держкіно, керівником державного закладу культури може бути особа, яка:
- має вищу освіту;
- має стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
- володіє державною мовою;
- здатна за своїми діловими й моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування, яке проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій. У разі необхідності – жеребкування буде проведено 09 січня 2023 року у приміщення Держкіно.
Що відомо про скандал довкола Довженко-Центру
- У середині серпня Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру – найбільшого національного кіноархіву, який з 1994 року займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно. У самому центрі таке рішення назвали ліквідацією.
- Згодом українці створили петицію про скасування реорганізації Довженко-Центру. А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти "ліквідації та нехтування кіноспадщиною".
- Пізніше Держкіно відсторонило від виконання обов'язків в. генеральної директорки Олену Гонтарук. Замість неї призначили Юлію Кажан, яка має досвід у бухгалтерській справі та в роботі з кінологічним центром.
- 10 листопада у Довженко-Центр навідалися з обшуками працівники поліції, прокуратури та СБУ. Наступного дня обшуки продовжили.
- 12 листопада перед будівлею Довженко-Центру відбувся мітинг з гаслом "Руки геть від Довженко-Центру".
- В середині листопада Держкіно зупинило реорганізацію Довженко-Центру. Там заявили, що обиратимуть нового директора.
- Юлія Каждан звільнилася з посади. Замість неї призначили кінокритика Андрія Алферова.