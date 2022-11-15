Госкино остановило реорганизацию Довженко-Центра – будут выбирать нового директора
Александр Ткаченко инициировал совещание с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса Президента и депутатами. Приняли решение остановить приказ о реорганизации Довженко-Центра.
Госкино приостановило действие приказа о реорганизации Довженко-Центра до завершения экспертной оценки коллекций Центра, проведение полного аудита его деятельности и избрание нового руководителя. Об этом они сообщили в фейсбуке, передает 24 канал.
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Реорганизацию Довженко-Центра решили остановить
Заявление Александра Ткаченко
15 ноября Ткаченко инициировал совещание с руководством Госкино, Довженко-Центра, представителями Офиса Президента и депутатами по урегулированию ситуации. На ней решили:
- оставить фонд и музей в нынешнем статусе как целостный имущественный комплекс;
- назначить прозрачный конкурс на должность директора Довженко-Центра;
- обратиться в Госаудит по поводу проведения полноценного аудита Довженко-Центра;
- начать процесс предоставления Довженко-Центру статуса национального де-юре (не только в названии, но и фактически); это должно обезопасить использование его имущества не по назначению;
- решить вопрос реорганизации государственного предприятия в государственную организацию, что позволит Довженко-Центру работать по профилю как музей и архив;
- создать межведомственную рабочую группу для экспертного оценивания музейных ценностей Довженко-Центра.
Ткаченко также напомнил, что уже год Госкино Украины не подчиняется Министерству культуры и информационной политики Украины.
Заявление Госкино
Госкино подтвердило информацию и написало, что приостанавливает действие приказа от 05.08.2022 №100 о реорганизации ГП "Национальный центр Александра Довженко" до завершения экспертной оценки коллекций Центра, проведение полного аудита его деятельности и избрание нового руководителя.
Там также отметили, что инициировано проведение экспертной оценки коллекций Центра. Госкино уже получили предложения в состав комиссии от Государственной архивной службы Украины, Министерства юстиции Украины, также ожидаются кандидаты от Министерства культуры и информационной политики Украины, которые готовят соответствующее письмо.
Госкино ждет предложения кандидатов от Довженко-Центра в состав комиссии по проведению экспертизы и уже обращались в Центр с официальным письмом по этому поводу, а также предлагает Общественному совету при Госкино подать своих кандидатов в состав этой комиссии", – говорится в заявлении.
Таким образом, хотят создать межведомственную рабочую группу для экспертной оценки музейных ценностей Довженко-Центра.
Борьба за Довженко-Центр: коротко о главном
- В середине августа Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-Центра. В самом большом национальном киноархиве, который с 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, это назвали ликвидацией.
- Позже украинцы создали петицию об отмене реорганизации Довженко-Центра, а Александр Ткаченко заявил, что он против "ликвидации и пренебрежения кинонаследием".
- 2 ноября Госкино отстранило от исполнения обязанностей и. генерального директора Елену Гонтарук, вместо этого назначили Юлию Каждан, имеющую опыт в бухгалтерском деле и в работе с кинологическим центром, предоставляющим услуги дрессировки собак, гостиницы для четырехлапых и зоопсихологов. 8 ноября команда Довженко-Центра не впустила новую главу в помещение.
- 10 ноября, в помещение Довженко-Центра сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ посетили обыски. Они продолжались около 7 часов. В Довженко-Центре отметили, что следователи изъяли печать предприятия и флешку с бухгалтерскими документами, не предоставив обоснованных объяснений цели своих действий. На этом они не остановились, и 11 ноября продлили обыски.
- Украинская Киноакадемия отметила, что "процедура назначения генерального директора Довженко-Центра имела также все признаки нарушения законов – абсолютно корректные итоги голосования членов конкурсной комиссии были отменены без малейших причин".
- 12 ноября неравнодушные вышли на митинг перед зданием Довженко-Центра с лозунгом "Руки прочь от Довженко-Центра".