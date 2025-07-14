Лаврин из "Поймать Кайдаша" признался, что имеет еще одно образование, кроме актерского: какая это профессия
- Григорий Бакланов, известный как Лаврин из сериала "Поймать Кайдаша", имеет два образования: актерское и экономическое.
- Экономическое образование он получил по инициативе мамы, считая актерскую профессию непредсказуемой, и теперь эти знания помогают ему в организационных вопросах.
- Актер учился в экономическом университете в Одессе заочно, однако его сердце выбрало творческую тропу.
Известного украинского актера Григория Бакланова зрители точно знают как Лаврину из сериала "Поймать Кайдаша". Правда, Григорий вообще мог не стать актером.
Поскольку параллельно с обучением в театральном университете Григорий получал еще одно образование. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.
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Какой профессией, кроме актерской, овладел Григорий Бакланов?
Григорий Бакланов рассказал, что параллельно с актерским образованием получал еще и экономическое. По его словам, это была инициатива мамы, поскольку, по ее словам, актерская профессия – это очень непредсказуемая вещь. Все может сложиться как удачно, так и совсем наоборот.
Посоветовала параллельно поступить в экономический университет в Одессе, где сама долгое время работала. Я учился там заочно – приезжал на сессии. Теперь имею два диплома,
– поделился актер.
На вопрос, понадобилось ли ему экономическое образование, Григорий отвечает, что определенные знания и навыки время от времени пригодились, поскольку иногда приходится заниматься организационными вопросами – чтобы создавать и продвигать новые проекты. Однако сердце актера таки выбрало творческую тропу. И не зря: его игра на театральных сценах и на съемочных площадках влюбляет в себя всех украинцев.
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