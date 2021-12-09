HBO показал первый кадр из спецэпизода "Гарри Поттера": фото взорвало Сеть

Вслед за потрясающим тизером специального эпизода "Гарри Поттера" студия HBO Max презентовала первый официальный кадр из ленты. Фото с Эммой Уотсон, Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом взорвало сеть.

Создатели специального эпизода о волшебнике Гарри Поттере опубликовали первое официальное фото из фильма. Кадр быстро разлетелся по сети и покорил сердца поклонников франшизы.

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На фотографии изображены главные герои фильма – Гарри, Рон и Гермиона, роли которых исполняют Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Они дружески сидят за столом, вероятно, в Хогвартсе, и что-то обсуждают.



Официальный кадр из спецэпизода "Гарри Поттера" / Фото из твитера HBO Max

"Гарри Поттер 20-я годовщина: возвращение в Хогвартс": что известно

По случаю 20-летия выхода первой части фильма HBO Max готовит для поклонников волшебника Гарри Поттера и его друзей специальный эпизод. Он призван "отдать дань уважения всем, на чью жизнь повлиял этот культурный феномен".

В фильме покажут, как актеры поттерианы побывали в оригинальных декорациях Хогвартса, они расскажут об истории создания лент и детали съемок.

В эпизоде снимутся всем известные и любимые актеры: Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Робби Колтрейн, Гэри Олдман, Хелена Бонэм Картер и другие.

Важно заметить, что не пригласили только Джоан Роулинг – автора книг о Гарри Поттере. Все из-за ее скандальных высказываниях о трансгендерах. В сети уже возмущаются по этому поводу, однако в спецэпизоде покажут архивные фото с ее участием.